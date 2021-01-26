التعليم: سلمنا مليون و800 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تسليم الوزارة نحو مليون و800 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، بمختلف مدارس على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن جميع أجهزة التابلت مزودة بشريحة إنترنت (4G)، مؤكدة أن ذلك ضمن إدخال أنظمة حديثة للامتحانات، وكيفية تعلم الطلاب التعامل مع التابلت، والإجابة على الأسئلة فى الامتحانات، التي تعتمد على الفهم والابتكار وليس الحفظ والتلقين.

وقالت وزارة التربية والتعليم، فى تقرير رسمي لها، إنها لديها خطة مستقبلية للاستمرار فى تطوير منظومة التعليم خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف التوسع فى مشروع الإنترنت التعليمي الأمن، من خلال توزيع أجهزة التابلت والمحمول واللاب توب، لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، إضافة إلى ربط المدارس الإعدادية بشبكات الانترنت وميكنة الفصول، وذلك ضمن أهداف الوزارة فى القضاء على الغش الإلكترونى بجميع مراحل التعليم المختلفة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن امتحانات المرحلة الثانوية «أولى وثانية وثالثة» ثانوي عام، ستعقد إلكترونيا هذا العام، مشيرا إلى أنه تم تدريب طلاب المرحلة الثانوية على كيفية التعامل مع التابلت وحل جميع الأسئلة التى تعتمد على الفهم والأبتكار، منوها إلى أن الوزارة تعمل على محاربة الغش الإلكترونية بتغيير نظام الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتطوير منظوماتها الأساسية من حيث تطوير المناهج وربط المناهج بسوق العمل، والقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني، وتقديم تعليم متميز لجموع الطلاب بمختلف مراحل التعليم، مشددا على أن الفترة المقبلة تشهد ميكنة الإجراءات الخاصة بالمدارس الخاصة وحوكمة الأداء الإدارى والمالى والفنى للمدارس الخاصة لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار في التعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على عدم نشر أي تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب أو المعلمين أو المدارس، وعدم نشر أي منصات تعليمية أو تدريبية أو إجراء اختبارات «أونلاين»، إلا بعد التنسيق وموافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات تم أطلقت.