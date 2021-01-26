وزير الرياضة يلتقي لاعبي منتخب اليد عبر «كونفرانس»: نتباهى بكم

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني المصري لكرة اليد والجهاز الفني والإداري، من خلال تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن حسين لبيب، مدير النسخة، الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال «مصر 2021»، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس لجنة الاتصال الحكومي بالبطولة، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة.

الوزير يشيد بالأداء البطولي للاعبي المنتخب الوطني لليد

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالأداء البطولي للاعبي المنتخب الوطني طوال البطولة، خاصة في مباراة سلوفينيا الأخيرة، الذي دفعنا للتفاؤل في تحقيق الإنجاز الأهم لكرة اليد المصرية، مطالبا لاعبي منتخب الفراعنة ببذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، وتخطي منتخب الدنمارك حامل اللقب، واقتناص لقب البطولة واعتلاء منصة التتويج والتربع علي عرش كرة اليد العالمية.

وقال صبحي، «ما فعلتوه في البطولة، جعلنا نتباهى بكم أمام الجميع، ووصلتنا إشادات عديدة بسبب الأداء والتنظيم»، مشيرا إلى أن ثمار هذا التنظيم جعل العديد من الاتحادات الدولية تؤكد على إقامة بطولاتها في موعدها بجمهورية مصر العربية، ومنها بطولة كأس العالم للرماية في فبراير المقبل، وبطولة العالم للناشئين والشباب أبريل المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد، خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخبا، وتُقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.