8 مواجهات قوية.. تعرف على جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير الحالي، 8 مواجهات قوية في إطار سابع أيام بطولة العالم لكرة اليد «مصر 2021» التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الحالي على 4 صالات مختلفة، وهي: استاد القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وبرج العرب، وتنقل المباريات عبر قناة قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، جدول المباريات في اليوم السابع من البطولة، وحيث يتم لعب 8 مباريات يوميًا في مواعيد مختلفة.

مباريات اليوم الثلاثاء 19 يناير

اليابان ضد أنجولا - 4:30 مساءً بصالة برج العرب.

أوروجواي ضد كاب فيردي - 7 مساءً بصالة 6 أكتوبر.

كرواتيا ضد قطر - 7 مساءً بصالة برج العرب.

البحرين ضد الكونغو الديمقراطية - 7 مساءً بصالة استاد القاهرة.

إسبانيا ضد تونس - 7 مساءً بصالة العاصمة الإدارية.

ألمانيا ضد المجر - 9:30 مساءً بصالة 6 أكتوبر.

البرازيل ضد بولندا - 9:30 مساءً بصالة العاصمة الإدارية.

الدنمارك ضد الأرجنتين - 9:30 مساءً بصالة ستاد القاهرة.

تردد القنوات العارضة لكاس العالم لكرة اليد

ويمكن لمحبي ومشجعي كرة اليد متابعة المباريات المختلفة عبر تردد قناة أون تايم سبورت 3 المعروفة أيضا باسم on time sport 3 عبر الإرشادات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وخسر منتخب مصر أمس مباراته أمام السويد بنتيجة 23 – 24 على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة، بمونديال العالم لليد الذي تحتضنه مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الحالي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الدور الرئيسي المتأهلين من المجموعة الثامنة، بيلاروسيا والاتحاد الروسي.