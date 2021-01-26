عضوات بـ«الوفد» يقدمن الورود لرجال الشرطة: عيدهم لكل المصريين

احتفلت اللجنة العامة للمرأة بحزب الوفد بعيد الشرطة الـ69 على طريقتها الخاصة، حيث نظمت اللجنة، برئاسة مواهب الشربجي، زيارة إلى أقسام الشرطة، قدمت فيها عضوات «الوفد»، الزهور لرجال الشرطة في عيدهم، مشيرات إلى أن الدولة المصرية تقدر دور رجال الشرطة والداخلية والتضحيات التي يقدمونها من أجل توفير الأمن والأمان للشعب المصري.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، واستمرارا للدور الايجابي والفاعل لحزب الوفد، وتحت رعاية مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا للحزب.

وفِي بيان صادر عن الحزب، أكد فيه حرص سيدات الوفد وخصوصا اللجنة العامة للمرأة على تقديم الشكر لرجال الشرطة في عيدهم في العديد من أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة وعلى رأسها قسم الدقي وقسم عابدين والعجوزة حيث تم تقديم باقات الزهور لرجال الشرطة.

حضر الزيارة عدد كبير من عضوات حزب الوفد، منهم كريمة القاضي، ورغدة عويس، وأميرة طلبة، وتهاني عويس، وسهير يمنى، وسحر الجارحي، وليلى عبدالعزيز، وعزيزة الجوهري، وميراندا موسي، ورودي السلحدار.

من جانبه، أكد مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية يعد واجبا وطنيا على كل مصري، وهو ليس عيدا للشرطة فحسب وإنما عيد للشعب، مشيرا إلى أن تاريخ الشرطة المصرية مليء بالبطولات المضيئة وسيذكرهم التاريخ دائما.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن عيد الشرطة مناسبة تاريخية للدور البطولي والتضحية الكبيرة التي قام به رجال الشرطة قبل 69 عاما في 25 يناير 1952 في واقعة الإسماعيلية، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي وبعد القرار التاريخي لفؤاد باشا سراج الدين وزير الدخلية آنذاك بالاستمرار في التصدي لقوات الاحتلال.

وتابع شحاتة، أن رجال الشرطة والقوات المسلحة هم صمام الأمان للدولة المصرية، حيث إن ما قاموا به من جهود انعكس على أرض الواقع من خلال نشر الأمن والامان والسلام وتحقيق الاستقرار والقضاء على خفافيش الظلام.

وفي سياق منفصل، وجه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الشكر للمستشار عادل بكار، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، لدعمه المستمر للجان الوفد بالغربية والتواصل الدائم مع الشارع لتقديم الأفضل للوطن والمواطنين من خلال بيت الأمة.

وفد بورسعيد يقدم التهنئة لرجال الشرطة المصرية

وقدم محمد ناجي، رئيس لجنة الوفد العامة ببورسعيد، بصفته وممثلا عن أعضاء حزب الوفد بالمدينة الباسلة التهاني لرجال الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم الذي يوافق 25 يناير، وذلك خلال استقبال اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن بورسعيد لهم بمكتبه.

وأعرب مدير أمن بورسعيد عن شكره وتقديره لحزب الوفد وقياداته وأعضائه، بما يمثله الحزب من عراقة وأصالة وتاريخ نضالي في مصر، في حديثه للوفد.

من جانبه أكد محمد ناجي، أن ما قدمه رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية، يؤكد دورها في حماية الوطن ضد المعتدين عليه، مقدما التهنئة لرجال الشرطة ممثلين في مدير الأمن، مؤكدا على اعتزازه بدور الشرطة فى حماية المواطن والمنشآت الي جانب دورها الفاعل فى المجتمع المصري وتضحياتهم في سبيل الأمن والأمان لكل ربوع الدولة المصرية وحماية الجبهة الداخلية جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة لحماية الحدود والوطن.