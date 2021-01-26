نبيلة عبيد تكشف لـ«الوطن» حقيقة حصولها على جائزة بدلا من سعاد حسني

نفت الفنانة نبيلة عبيد، كل ما تردد عن حصولها علي جائزة بدلا من سعاد حسني في مهرجان الإسكندرية السينمائي 1991.

وقالت نبيلة لـ«الوطن» هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وأنا كفنانة لن أستطيع عمل مثل هذه المواقف مع نجمة كبيرة اتعلمنا منها وما زلنا نتعلم، مثل سعاد حسني، فوقتها كان يعرض على سعاد حسني «الراعي والنساء» وقدمت فيه دورا رائعا، وأنا تم تكريمي عن فيلم «توت توت» وقدمت دورا لم أحكي فيه تقريبا أكتر من 15 كلمة، وتنازلت عن أشياء كتير فظهرت الشخصية مبهدلة، ولكن تم تكريمي على هذه الشخصية التي لفتت الانتباه.

وأضافت نبيلة «التكريم يأتي من قبل لجنة تحكيم ونقاد وأنا كنبيلة عمري ما لجأت لأساليب مثل هذه للحصول علي جوائز، والجوائز التي أحصل عليها بمجهودي وتعبي والطاقة الكبيرة التي يتم بذلها في الدور».

وتابعت نبيلة، «لو الموضوع فيه تظبيط جوائز لماذا لم أحصل على جائزة عن دوري في فيلم (الوحل) الذي أعتبره أفضل الأدوار على مدار مشواري الفني، وحتى الآن لم أحصل على جائزة عنه، وأتذكر واقعة أخرى حدثت لي بشكل مفاجئ، حيث تم تكريمي في أحد المهرجانات، وكان يجلس بجواري الفنان صلاح السعدني، وعندما أعلن عن اسمي لم أستطع الوقوف، وتفاجأت جدا، ولولا مساعدة صلاح اللي شجعني إني أطلع سريعا على المسرح، فهل لو كان الموضوع مرتب كان سيحدث هذا معي؟».

وتابع الفنانة، «كنت وما زلت عاشقة لسعاد حسني، وقد تقابلنا فترة في لندن، وكانت علاقتنا جيدة حيث كانت في مصحة من أجل أسنانها والتقينا صدفة هناك وظللت 10 أيام في لندن، وكنت دائما على تواصل معها».