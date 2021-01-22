نبيلة عبيد ترقص بـ«الكمامة» في عيد ميلادها «فيديو»

شاركت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد متابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام» بمقطع مصور من احتفالها بعيد ميلادها، أمس الخميس، داخل منزلها، والذي أقامته بإجراءات احترازية مشددة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

انزل يا جميل علي الساحة

وظهرت نبيلة عبيد وهي ترقص في المقطع علي نغمات أغنية «انزل يا جميل علي الساحة» للمطرب وليد توفيق، حيث حرصت على ارتداء الكمامة الطبية التي فرضتها على المدعوين للحفل.

وفرضت نبيلة عبيد إجراءات احترازية مشددة في عيد ميلادها، أبرزها اقتصار الحضور على أفراد أسرتها، وألزمتهم بارتداء الكمامات الطبية دون نزعها علي الإطلاق، فضلاً عن الحرص علي التباعد الاجتماعي بينهم، وحظرت النفخ في الشمع عند تقطيع التورتة، واستخدام ورقة بدلاً من النفخ.

أمنية عامها الجديد

وأعربت نبيلة عبيد لـ «الوطن» عن سعادتها باحتفال جمهورها بعيد ميلادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتمنى في عامها الجديد انقشاع جائحة «كورونا» في أقرب وقت ممكن.