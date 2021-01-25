الداخلية تكشف حقيقة فيديو «تحرش مُعلم بطالبة» في الفيوم

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» وتظهر فيه إحدى الطالبات تروى خلاله كيفية قيام أحد المدرسين بالتحرش بها.

وتبين من الفحص أن الواقعة مُحرر بشأنها محضر بمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، واتهمت فيه الطالبة المقيمة بدائرة المركز، معلم، مقيم بذات دائرة المركز، بالتحرش بها أثناء تلقيها درس بمنزل المذكور.

وعقب تقنين الإجراءات وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وعلل ذلك لتوبيخه لها لضعف مستواها الدراسي، كما أضاف بأن الشاكية قررت أن الواقعة يوم الجمعة في حين إنها حضرت اليوم الثاني لتلقي الدرس يوم السبت بمنزله.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهم المشار إليه على النيابة العامة.