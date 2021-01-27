نبيلة عبيد لـ «الوطن»: أتمنى إنشاء متحف يضم مقتنياتي

احتفلت منذ أيام، الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها في حفل أسري صغير يضم أسرتها فقط بسبب جائحة كورونا.

وقالت نبيلة عبيد لـ «الوطن»: «رغم أن الاحتفال هذا العام يكتفي على أسرتي فقط بسبب فيروس كورونا إلا أنني سعيدة جدا بكم الحب الذي غمرني به الجمهور عبر السوشيال ميديا، اسعدتوني جدا، حب الناس هو كنز الفنان الحقيقي وهذا ما أشعر به دائما، وخلال احتفالي بعيد ميلادي كنت حريصة على ارتداء الكمامة لتوجيه رسالة للجمهور بعد الاستغناء عن الكمامة حتى في بيتك طالما هناك تجمعات».

وأضافت «بعد انتهاء الكاتب محمود قاسم من كتابه (سينما نبيلة عبيد) أعمل حاليا للتحضير لمذكراتي وأقوم بحكيها بنفسي خلال برنامج تلفزيوني، ولكني أرفض تماما تجسيدها في عمل تلفزيوني لأنني بالأمانة لم أقتنع بأي سيرة ذاتية تم تنفيذها في عمل فني ومعظم التجارب للأسف فاشلة».

وتابعت «كما أنني أسعى لعمل متحف يضم جميع مقتنياتي، فجميع ملابس أفلامي مازلت حتى الآن احتفظ بها بحالة جيدة جدا.

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد شاركت جمهورها الاحتفال بعيد ميلادها من خلال فيديو نشرته عبر انستجرام ظهرت من خلاله وهي ترقص مرتدية الكمامة حيث إنها صرحت لـ «الوطن»، أنها تتبع منذ جائحة كورونا جميع الإجراءات الاحترازية.