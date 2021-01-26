العاملون في مياه القناة يهنئون رجال الشرطة بالورود والحلوى

قدم عدد كبير من القيادات والعاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، التهنئة إلى ضباط وجنود وأفراد الشرطة في مدينة بورسعيد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة، حيث قاموا بتوزيع الورود والحلوى وأعلام مصر عليهم، تقديراً لما يبذلونه من جهد وعطاء في سبيل أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن تكريم العاملين في الشركة لرجال الشرطة في عيدهم الـ 69 هو تقدير لما يبذلونه من جهد وتضحيات للحفاظ علي أمن واستقرار الوطن، وهى التي مهدت الطريق لتحرك الدولة نحو مستقبل أفضل، معتبراً أن شهداء الشرطة اختاروا أن يدفعوا ثمن عودة الأمن إلى الشارع المصري وحماية الشعب، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أن رجال الشرطة يضحون بدمائهم وأرواحهم، من أجل الدفاع عن الوطن، وأن وحدة المصريين أثبتت للعالم أجمع أن شعب مصر وحدة واحدة بجميع طوائفه وفئاته، مما يثبت أنه من أعظم شعوب الأرض وفي رباط إلى يوم الدين.

وكان رئيس الشركة قد أصدر توجيهات، في وقت سابق، باستمرار أعمال أكبر حملة لتطهير وملس لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وذلك تنفيذاً لخطة الشركة للقضاء على المناطق الساخنة، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، حتى تستوعب زيادة مياه الأمطار طوال فصل الشتاء.

وأوضح اللواء عصمت أنه في محافظة بورسعيد، تم الانتهاء من أعمال تطهير وتسليم شبكة «مساكن زمزم القديم»، بحي الضواحي، وتطهير الخط الرئيسي أمام عمارة «الرحاب»، ومنطقة «نفيسة القديمة»، ومنطقة «الأمين الجديد»، كما تم الانتهاء من تطهير خط «زرزارة»، وذلك تحت إشراف مباشر من العميد أيمن خير، رئيس قطاع بورسعيد بالشركة.