صلاح عبدالله: «عيد الشرطة هو العيد اللي بجد»

قال الفنان صلاح عبدالله، إن عيد ميلاده يتصادف مع عيد الشرطة، موضحا: بالنسبة ليا اسمه «ذكرى»، ولكن بالنسبة للشرطة هو عيد، وكل سنة نحتفل بهم، و«ده العيد اللي بجد».

شيطان النفس صعب جدا

وأضاف «عبدالله»، في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أن تجربته في مسلسل «جمال الحريم» جديدة، والعاملون في المسلسل يتنافسون معا لكي يظهروا جميعا في أفضل صورة، مثل الفنانة نور التي تؤدي دورا صعبا، وجيدا جدا، والفنان أشرف مصيلحي، الذي يؤدي دورا مهما في المسلسل، وهو شخصية تخدم الشيطان، مشددا على أن هناك شيطانا مهما وهو شيطان النفس ويجب على الإنسان أن يحاربه.

دوره في مسلسل جمال الحريم

وتابع، أنه أحب دوره في المسلسل، لافتا إلى أن الربط بين أكثر من زمن في المسلسل، يؤكد أن الصراع أزلي وأبدي، وسوف يستمر، موضحا أن الحلقات المقبلة سيكون بها الكثير من المفاجآت الرائعة.

واحتفل الفنان صلاح عبدالله، بعيد ميلاده، الموافق 25 يناير عام 1955، حيث ولد في حي بولاق أبوالعلا، وبعدها انتقل في صغره إلى بولاق الدكرور، وكان مهتما بكتابة الشعر، خاصة الشعر السياسي، ثم التحق بكلية التجارة، وفيها أطلق فرقة مسرحية تحملت عنوان «تحالف قوى الشعب العامل».

عمل مع الفنان محمد صبحي، وانطلق في عالم الدراما والسينما، ليقدم نحو 240 عملا فنيا، أهمها: ذئاب الجبل، والرهية، والشبح، والغاضبون، ودم الغزال، ودرس خصوصي، وتم تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في أغسطس 2020، وأعرب عن سعادته لمشاركته وتكريمه من قِبل المهرجان.

ويعد مسلسل جمال الحريم الذي يعرض حاليا على قناة «dmc» الفضائية هو أحدث ظهور فني للفنان صلاح عبدالله.