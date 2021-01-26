مدير أمن المنوفية يوزع الورود والحلوى على المواطنين في عيد الشرطة (صور)

تفقد اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، شوارع مدينة شبين الكوم، في ظل احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، ووزع مدير الأمن الورود والحلوى وكتيبات، على المارة في الشوارع، والتقط المواطنون الصور التذكارية مع القيادات الأمنية.

وشارك اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، في الجولة بمدينة شبين الكوم، عدد من القيادات الأمنية وضباط مديرية أمن المنوفية، وسط حالة من السعادة بين المواطنين، الذين هنأوا القيادات الأمنية بعيد الشرطة، مؤكدين أن رجال وزارة الداخلية يقدمون التضحيات للحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وقام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن مدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا احتفالا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، يرافقهم نائب المحافظ والسكرتير العام والمستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لرجال الشرطة وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة، مؤكداً على أهمية دورهم في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد، ومشيداً بما يبذلونه من جهد وتضحيات في بسط الأمن ونشر الاستقرار حفاظاً على الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبطال وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد مدير أمن المنوفية أن جهاز الشرطة بكافة أفراده لن يألو جهداً في الحفاظ على وطننا الغالي وأننا على أتم الاستعداد بالتضحية في سبيل الحفاظ على حماية الوطن وسلامة أراضيه.

ونظمت وزارة الداخلية احتفالية بعيد الشرطة، في قاعة المؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسؤولين ووزراء الحكومة وكبار رجال الدولة المصرية.