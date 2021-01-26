عماد الدين حسين: مشروعات سيناء تعتبر من صلب الأمن القومي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن كل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل رفع سعر الوقود أو تعويم الجنيه، هي قرارات غير شعبوية، وكانت تقديرات الأمن أنه لا يجب أن تُنفذ، لئلا تؤدي إلى الاضطرابات، وهذه التقديرات ذهبت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، واتخذ هذه القرارات بشأنها، وفي النهاية مرت هذه الأمور بأقل قدر من الخسائر.

مسارات متوازية للمشروعات القومية

وأضاف «حسين» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والباحث صبحي عسيلة، الثلاثاء، أن الدولة تسير حاليا في مسارات متوازية في المشروعات القومية، والاستيطان البشري في سيناء، والمشروعات المقامة هناك تعتبر صلب الأمن القومي المصري، ومحاربة الإرهاب، موضحا أنه لو تم الاهتمام بالريف المصري فقط، دون المناطق الأخرى كانت هذه المناطق الأخرى ستتعرض للخطر.

علاقة الثورتين في مصر والجدل حول 25 يناير

وبالنسبة إلى ثورة 25 يناير وعلاقتها بـ30 يونيو، قال عضو مجلس الشيوخ، إن هناك محاولة تعسفية للفصل بين ثورة 25 يناير و30 يونيو، وهذا يحدث في كل الثورات السابقة، وهناك جدل حتى الآن حول الثورة الفرنسية، وما يعطي «25 يناير» كل هذا الجدل، أنها ثورة «سوشيال ميديا»، وهذه الوسائل هي التي تثير الجدل، وسيظل الفترة المقبلة.

ثورة نبيلة سرقتها جماعة ظلامية

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أنها ثورة نبيلة ولكن سرقها الإخوان بعد أن ركبوا الثورة، وهي رفعت شعارات العدالة الاجتماعية، وأرادت التعليم الجيد والخدمات، ولكن القوى الظلامية سرقتها، ولكن الأفكار الأصلية لها قابلة للحياة لأنه لا يوجد من يختلف على شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.