عماد الدين حسين: «الرئيس قال إن تطوير القرى هيغير شكل الريف المصري»

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث اليوم باستفاضه عن تطوير القرى المصرية، كما تحدث باستفاضة مع الإعلاميين بعد جولته اليوم، مؤكدا أن مشروع تطوير القرى سيغير الريف المصري تماما.

وأضاف، «ياخونا موضوع القرى هيغير شكل مصر تغيير كامل»، مؤكدا أن ذلك سيكون قاطرة لقيادة النمو خلال الفترة المقبلة.

«الرئيس قال مش معقول ندخل مكان فيه حاجة غلط ونسيبها»

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه سيجرى تطوير وتنمية القرى ومدها بالصرف الصحي والكهرباء والمدارس، «الرئيس قال مش معقوله هندخل مكان فيها حاجة غلط ونسيبها».

وأوضح أنه سيجرى إحداث تطوير شامل وكامل في كافة القرى المصرية خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهو ما عزمت القيادة السياسية المصرية على تحقيقه من خلال تضافر كافة الجهات الحكومية التي ستقوم على إنجاح المشروع الكبير والهائل والذي سيوفر الكثير من فرص العمل لمواطنين، كما سيجب الاستثمارات لتلك القرى.

«المستثمر لما يجي يعمل مشروع في شرق التفريعة هيتحرك إزاي ومفيش كوبري»

وأكد أن القيادة السياسية تسعى لإحداث تنمية شاملة للبشر والحجر على حد السواء، حيث إنه وبتمهيد الطرق أمام المستثمرين وفي مختلف المحافظات المصرية سيجذب ذلك المستثمرين للقيام بمشروعات عملاقة على الأراضي الزراعية، وهو الأمر الذي سيوفر بدوره الكثير من فرص العمل لأبناء المحافظات كافة: «المستثمر لما يجي يعمل مشروع في شرق التفريعة هيتحرك أزاي ومفيش كوبري أو طريق معمول كويس، وكان فيه ناس بتاخد 5 ساعات علشان تعدي من شرق القناة لغربها، والنهاردة مخدناش 5 دقائق للعبور».

وتابع، «لو عايزين نعمل نهضة تعليمية مش لازم نبني مدارس، ولو عايزين نعمل نهضة صحية مش لازم نعمل مستشفيات، وعلشان أعمل تنمية شامله محتاج طرق وكباري وبنية تحتية وبالتوازي مع التنمية في البشر».

ولفت إلى أن الرئيس أكد بدء تطعيم الأطقم الطبية غدا في مستشفي أبو خليفة في الإسماعيلية.