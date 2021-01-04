عماد الدين حسين: محافظات الصعيد الأكثر استفادة من «حياة كريمة»

وصف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق»، وعضو مجلس الشيوخ، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأنها واحدة من أهم وأفضل المبادرات التي تم إطلاقها في مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن المبادرة قدمت دعماً لنحو 3 ملايين أسرة، بإجمالي حوالي 15 مليون شخص، باعتمادات إجمالية بلغت أكثر من 103 مليارات جنيه.

وأوضح «حسين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة غير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير مرافق صحية وخدمية وتعليمية، وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بتلك القرى، مشيراً إلى أنه تم، خلال تلك المبادرة، تطوير 143 قرية، موزعين على 11 محافظة، مشيراً إلى أن نصيب الأكبر كان لمحافظات الصعيد.

وأضاف أن المبادرة شملت أيضاً 732 ألف أسرة ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لافتاً إلى أن محافظة أسيوط حصلت على أكبر دعم من المبادرة بقيمة 115 مليونا، ومن بعدها محافظة سوهاج، ثم قنا، والبحيرة، وأسوان، والأقصر، وأخيراً محافظة الوادي الجديد.

وكشف رئيس تحرير «الشروق» أن مبادرة «حياة كريمة»، تأتي ضمن مبادرات كثيرة تقوم بها الدولة، فهناك توجه عام من قبل الدولة، بغرض خفض نسب الفقر في المجتمع المصري، من خلال تلك المبادرات، معللاً أن الكثير من الناس تعتقد أن تلك المبادرات تهدف فقط إلى أنها «تدي الناس المحتاجة فلوس في إيديها»، ولكن هذا غير الصحيح، لأنه إلى جانب ذلك، هناك تطوير قرى، وإيجاد فرص عمل، ورعاية صحية، ورفع عام لمستوى الحياة بتلك القرى.

وأشار إلى أن الدولة تعمل حالياً على 8 مبادرات أساسية لتحقيق تلك الأهداف، فمبادرة برنامج الدعم الغذائي ممول 84 مليار جنيه، وبرنامج تكافل وكرامة 18.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5.7 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، فكل هذه المبادرات الهدف الأساسي منها الحماية الاجتماعية.