«سكن كريم» توفر 354 ألف وحدة لمحدودي الدخل: شملت تطوير البنية التحتية

عرضت فضائية dmc أفلاما قصيرة عن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الارتقاء بمعيشة المواطنين في مختلف المجالات لتشمل التعليم والسكن وغيرها.

وذكر الفيلم التسجيلي أن مشروعات «سكن كريم» ضمن مبادرة «حياة كريمة» وفرت 354 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، حيث تم خلال المرحلة الأولى لـ«سكن كريم» تنفيذ 490 مشروعا حسب احتياج القرية، ووفرت أيضا 150 ألف وحدة سكانية لمتوسطي الدخل مع توفير 262 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات، تضمنت تسقيف 7000 منزل وإنشاء 1909 وصلة مياه شرب وإنشاء 745 وصلة صرف صحي، وتضمن الأمر رفع كفاءة 6119 منزل، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بمخصصات 9.6 مليار جنيه.

وفيما يخص وحدات الصرف الصحي، فقد تم خلال المرحلة الأولى، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذ 490 مشروعا، وتنفيذ 36 مشروع صرف صحي، بتكلفة وصلت إلى 512 مليون جنيه، متضمنة تركيب 1559 وصلة صرف منزلي، وتركيب 706 خزان صرف منزلي، وأدى هذا إلى تحسين التغطية بالصرف الصحي بمعدل 46 درجة عن السابق.

وفيما يخص مشروعات التعليم، ضمن مشروع حياة كريمة تم تنفيذ 490 مشروع وتنفيذ 14741 فصل تعليمي في القرى الأكثر احتياجا، وتطوير 45 مدرسة، وتطوير 10 حضانات للأطفال، وتوفير ورش تعليم لضعاف التحصيل في 143 قرية، بجانب إطلاق قوافل «حياة كريمة بلا أمية» ومحو أمية 3000 مواطن.

وفي مشروعات تحسين البيئة، تم تنفيذ 490 مشروعا، خلال المرحلة الأولى، وتم فيها إزالة القمامة من 20 مقلب قمامة عشوائي، وإزالة 206 آلاف طن مخلفات من الترع والمصارف بـ11 محافظة، وتنفيذ إدارة مخلفات لمصرف «كتشنر» الذي يخدم 182 قرية وبناء وتأهيل 10 محطات وسيطة وبناء وتأهيل 6 مصانع معالجة للمخلفات، وإنشاء 4 مدافن صحية محكومة.