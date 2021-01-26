تردد قناة النهار الجديد وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

مع بداية كل عام، يتم تغيير ترددات القنوات الفضائية المختلفة، مما جعل كثيرين يبحثون عن الترددات الجديدة للقنوات الفضائية، ومنها تردد قناة النهار الجديدة.

ويرصد «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي يقدمها على مدار اليوم، تردد قناة النهار الجديد، وأبرز البرامج والمسلسلات التي يتم عرضها على القناة الفضائية.

تردد قناة النهار الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الجديد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبرز المسلسلات والبرامج معروضه على قناة النهار

ومن أبرز المسلسلات المعروضة عبر قناة النهار، مسلسل سكن البنات والتي تدرو أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات، ويعرض في تمام الساعة 7 مساءً.

كما يعرض مسلسل أنا شهيرة .. أنا الخائن حكاية من فصلين ننظر من خلالها بعيون شهيرة ورؤوف علاقة زوجية ناجحة تتحول إلى مأساة، يتم روايتها على جزئين كل منها 30 حلقة؛ الأول يحكي القصة من وجهة نظر شهيرة، والثاني يحكيها من وجهة نظر رؤوف، ويعرض المسلسل في تمام الساعة 8 مساءً.

ومن أهم البرامج الحوارية التي يتم عرضها على النهار برنامج «آخر النهار» وهو برنامج حواري يرصد أهم القضايا المصرية وأحدث الأخبار، ويقدمه الإعلامي تامر أمين.

خطوات ضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

ويمكن أن تقوم بضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية المختلفة، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة الآتية:

اضغط على زر Menu أو القائمة.

الضغط على كلمة خيارات أو إذا كان بالانجليزى Options.

ثم اختيار تثبيت أو Installation.

يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

أدخل التردد كتابة

اختر رأسي V أو أفقي H.

اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.

انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا اضغط «احفظ» أو Save.