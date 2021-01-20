تعرف على تردد القنوات الفضائية الجديدة 2021

مع بداية كل عام تبدأ القنوات في تغير ترددتها، ما يعني أن محبيها عليهم أن يعيدوا ضبط الريسفير للوصول إلى تردد القنوات الجديدة، لمتابعة برامجهم والأعمال الفنية المقدمة.

واستمرارا لسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للقراء خلال اليوم، تستعرض لمحبي مشاهدة القنوات الفضائية المختلفة، ترددات القنوات على نايل سات 2021 الجديدة، وقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية بتردداتها الجديدة، على القمر الصناعي النايل سات وكيفية ضبط التردد.

تردد قنوات دي إم سي dmc

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد 11449

الاستقطاب : أفقي h

معدل الترميز:27500.

معامل التصحيح :6/5

تردد قناة cbc

التردد: 11785

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عموديv

تردد قناة الحياة

التردد: 12206

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد الفضائية المصرية

التردد: 12053

الاستقطاب: رأسي v

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة مصر الأولى

- التردد: 12054

- الاستقطاب: عمودي V

- معدل الترميز: 27500

- التصحيح: 5/6

قناة نايل دراما

- التردد: 11843

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

قناة نايل لايف

- التردد: 11843

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

قناة نايل سينما

- التردد: 11843

- الاستقطاب: رأسي

- معدل ترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5\6

كيفية ضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

إذا كنت ترغب في تعيين تردد جديد للقناة فضائية بعينها، فيمكنك هذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات، أو إذا كان بالإنجليزي Options.

- ثم اختيار تثبيت أو Installation.

- يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابتة.

- اختر رأسي V أو أفقي H.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.

- انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرا أحفظ أو Save.