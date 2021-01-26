نشأت الديهي يصف بيان تنظيم الإخوان في ذكرى ثورة يناير بـ«الوقاحة»

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على بيان تنظيم الإخوان الإرهابي في ذكرى ثورة 25 يناير، حيث قال «أول مرة أرى الوقاحة تسير على قدمين، والوقاحة في بيان، تنظيم الإخوان الإرهابي يطالب بتدخل المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب المصري»، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

تونس تعيش الآن على صفيح ساخن

من ناحية أخرى، ذكر الديهي، أن هناك أزمة وحصار لمجلس الشعب التونسي حاليًا، وتونس الآن على صفيح ساخن، كما أن الرئيس التونسي، نفسه أكد أن هناك أناس من الوزراء الجدد فاسدون ولن يقبل أن يقسموا اليمين الدستوري أمامه، مما دفع رئيس الحكومة للذهاب للحصول على موافقة البرلمان على التعديل الوزاري برئاسة راشد الغنوشي، ونتج عن ذلك تظاهر المواطنين أمام البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.

الرئيس التونسي محاصر سياسيًا من الإخوان

وأشار إلى أن الرئيس التونسي في حالة استثنائية ومحاصر سياسيًا من قبل الإخوان، فما يحدث في تونس حالة شلل سياسي وجلطات سياسية داخل الشرايين التونسية، فهناك برلمان يسيطر عليه الإخوان، والإخوان ما دخلوا في مؤسسة إلا وأفسدوها، وما دخلوا دولة إلا وخربوها.

إثيوبيا تبدأ مرحلة مراوغة جديدة في ملف السد

وعلى الجانب العربي، أكد الإعلامي، أن رئيسة إثيوبيا تقوم في جولة إفريقية لشرح موقف بلادها حول ملف السد، واصفًا هذا الأمر بجولة جديدة من المراوغة، كما ذكر أن رئيسة إثيوبيا تقوم بجولة لإعادة تسويق الموقف الإثيوبي الخاص بالسد إفريقيًا، رغم أم مصر والسودان يسعوا للوصول لحل واتفاق ملزم وقانوني بشأن السد رغم أنهم أصحاب حق.

كافة السيناريوهات مفتوحة أمام مصر

وتابع: «إثيوبيا تماطل ومتعنتة، ماشية بمبدأ ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، مشددًا على أن مصر لن تضيع في مسألة السد وهناك أكثر من سيناريو معد، وجميع السيناريوهات مفتوحة فمصر ليست دولة ضعيفة، معقبًا للمصريين: «لا تقلقوا واطمئنوا وثقوا في الرجل الذي يقود هذه الدولة وأحسنوا الظن به، المسئولين والأجهزة المعنية مش ساكتة».