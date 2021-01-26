مسلسل لؤلؤ الحلقة 23.. لؤلؤ تكتشف كذب طارق حول حقيقة طلاق زوجته الأولى

بدأت الحلقة 23 من مسلسل لؤلؤ، الذي يذاع على قنوات ON، في تمام الساعة 8 مساء، بذهاب زوجة طارق الأولى، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر لمنزله هو ولؤلؤ، لتبارك لهم الزواج، مصطحبة معها باقة ورد، لتبلغ لؤلؤ أنها حامل من طارق، وأنه لن يطلقها بعد، ثم يضربها طارق على وجهها، وطردها من المنزل، ثم تعاتب لؤلؤ طارق على كذبه حيال طلاقه من زوجته الأولى، ليعاتبها طارق على أنها لن تقدره، ويخبرها بأنه يشعر بتغيرها تجاهه، وكأنها لا تريد أن ترى منه سوى الأفعال السيئة.

وفي مشهد آخر، نجد طارق يذهب لمنزله القديم، الذي يتواجد به زوجته الأولى وابنه، ويستمع إلى حديث زوجته مع والدتها، الذي يعرف من خلاله أن حمل زوجته كاذب، وأنها تحاول أن تخبره بأن حملها لن يكتمل، ثم يدخل ويفاجئها بأنه أعاد التفكير في الأمر، ويريد استكمال ذلك الحمد بعد أن اكتشف حيلتها، ويذهب لغرفة ابنه ليطمئن عليه.

وفي مشهد آخر نجد لؤلؤ تتوجه إلى ورشة بودا لتقابله، وتشرح له حقيقة الأمر كيف تم زواجها من طارق، ليطلب منها بودا، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شرنوبي، بأنه لم يمكن أن يقابلها مرة أخرى، لأنها امرأة متزوجة، منتظرا إياها بأن تقول له بأنها لن تستكمل زواجها مع طارق، لكن تفاجئه لؤلؤ، بأنها جاءت لتخبره بذات الطلب.

ثم نجد والدة لؤلؤ، التي تجسد شخصيتها الغنانة سلوى عثمان، جالسة مع مدير أعمال لؤلؤ «مجدي»، الذي يجسد شخصيته الفنان إدوارد، تحاوره حول تخوفها من مروة صديقة لؤلؤ منذ الصغر، ليخبرها مجدي أنها ليست وحدها التي ترى أمها صديقة سيئة، وأن جميع المحيطين بلؤلؤ، يعرفوا ذلك، لكن لؤلؤ لن تصدق أي منهم حول حديثهم عن مروة، وتطلب منه أن يجد لها شخص يتزوجها، حتى تترك لؤلؤ.

وتنتهي أحداث الحلقة بلؤلؤ، بعد عودتها من ورشة بودا، وهي تغادر سيارتها أمام المنزل، مفكرة في حديث بودا لها، ثم تقع مغشيا عليها أمام منزلها.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ

يعرض الساعة 7:45 مساء على on، والإعادة الساعة 2 صباحًا، 1 ظهرا.

ويذاع مسلسل لؤلؤ عبر قناة ON Drama: 10 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.