مسلسل لؤلؤ الحلقة 22.. مجدي يتفأجا برؤية الشرنوبي ومروى

بدأت الحلقة الـ 22 من مسلسل لؤلؤ، بذهاب مجدى هلال الذي يجسد شخصيته الفنان إدوارد إلى ورشة بودا الذي يجسد شخصيته الفنان محمد الشرنوبى، ليتفاجأ بوجود «مروى» هدير عبد الناصر- هناك، ليشك بأمرهما، ولكن يخرج بودا من المأزق ويقول لمجدى أن مروى كانت تبرر له موقف لؤلؤ مى عمر- بزواجها من طارق.

وتقرر نهال التي تجسد شخصيتها الفنانة نجلاء بدر، وتتقابل مع داليا طليقة "طارق" التي تجسد شخصيتها الفنانة هيدى كرم، بعدما تزوج طارق من لؤلؤ وأصبح الثنائى مصلحتهم واحدة بالانتقام من طارق ولؤلؤ، ويستعينوا بعم سيد والد لؤلؤ ويعطوه أموال لكي ينفذ ماسيطلباه منه.

وتحاول مروى إفساد زواج لؤلؤ وعودتها إلى طليقها مرة أخرى، و تستعطفها من أجل بودا وتخبرها بأنه يعيش حالة صعبة وصدمة لا يستطيع أن يفيق منها، بعدما تزوجت طارق والذي يجسد شخصيته أحمد زاهر، وتحكى لها أنه يبكى طوال الوقت.

فى الوقت الذي تحاول فيه مروى النصب على لؤلؤ بالاتفاق مع بودا، تخبر الأخيرة مروى بأنها اشترت لها شقة ووضعت لها وديعة فى البنك بمبلغ 2 مليون جنيه.

قنوات عرض مسلسل لؤلؤ

يعرض مسلسل لؤلؤ على قناة ON.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤيعرض الساعة 7:45 مساء على on، والإعدة الساعة 2 صباحًا، 1 ظهرا.

ويذاع مسلسل لؤلؤ عبر قناة ON Drama: 10 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.

قصة مسلسل لؤلؤ

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى لؤلؤ، تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، وتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها من تربيتها لملجأ وسجن والدتها حتى تغيرت حياتها بين ليلة وضحاها وأصبحت نجمة مشهورة.

مسلسل لؤلؤ، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف وكتابة القصة والإشراف على الإخراج محمد سامي.