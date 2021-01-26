مسلسل «لؤلؤ» يتصدر «الترند» منذ عرضه على قنوات ON

على مدار الأيام الماضية نجحت الفنانة مي عمر، في تصدر محركات البحث الشهير «جوجل» و مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية عرض مسلسل «لؤلؤ» والذي يعد أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما، بعدما أصبح في قائمة المسلسلات المفضلة لدى المشاهدين الذين يتابعون حلقاته أولًا بأول لمعرفة عن ماذا ستسفر الأحداث الجديدة.

يعرض على شاشة قنوات ON

يعرض مسلسل «لؤلؤ» على شاشة قنوات ON من يوم الأحد إلى الخميس، الساعة 7:45 مساءً على قناة ON، والإعادة الساعة 2 صباحًا، و1 ظهرًا على نفس القناة.

كما يذاع مسلسل «لؤلؤ» عبر قناة ON Drama في الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا على نفس القناة.

تدور أحداث مسلسل «لؤلؤ» في إطار دراما اجتماعية، حول فتاة تدعى سنية وتلقبها بأسرتها باسم لؤلؤ، يتم إيداعها في إحدى دور الأيتام، بعدما يتم القبض على والدتها ووفاة جدتها وابتعاد والدها عنها، وعندما تصل للسن القانوني تهرب من الدار بصحبة صديقتها مروة، ويضعها القدر في طريق رجل أعمال يدعى طارق نصار، ويقوم بإنتاج شريط غنائي لها عندما يكتشف جمال صوتها، وتصبح لؤلؤ إحدى نجمات الغناء، وتدخل في منافسة مع النجمة كاميليا.

يتصدر «الترند» منذ عرضه

تعيش لؤلؤ قصة حب مع طارق نصار، ويتزوجا ولكن يطلقها في نفس اليوم بعدما يتهما بأنها سربت خبر زواجهما للصحافة، وفي نفس الوقت تتعرف لؤلؤ على شاب يدعى بودة يعمل ميكانيكي، وفي الأحداث يتضح أن مروة صديقتها تخونها ونصبت شباكها وبودة للإيقاع بـ لؤلؤ ونهب أموالها، في الوقت الذي ينجح طارق نصار في إعادتها لعصمته قبل انتهاء شهور العدة، لتبدأ الأحداث في مزيد من الصراعات والمفاجآت.

مسلسل «لؤلؤ» سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، يجمع عدد من النجوم بخلاف مي عمر أبرزهم أحمد زاهر، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، إدوارد، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، أشرف زكي، ملك زاهر، إشراف على التأليف وكتابة القصة والإخراج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر.