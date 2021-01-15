3 سيدات بجنوب سيناء تتقدمن للتدريب على السباكة بمبادرة «مهنتك مستقبلك»

تقدمت 3 سيدات من بمحافظة جنوب سيناء، للتدريب على مهنة السباكة، للمرة الأولى، بمبادرة «مهنتك مستقبلك»، التي تأتي تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تجهيز وحدة التدريب المتنقلة، الخاصة بتدريب الشباب على مهن الخياطة والكهرباء والسباكة، والتي أطلقتها وزارة القوى العاملة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».

وكشف مدير مديرية القوى العاملة، في تصريح له اليوم الجمعة، أنه لأول مرة تتقدم 3 سيدات للتدريب على مهنة السباكة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السيدات الراغبات في التدريب على مهنة الخياطة 30 سيدة، و35 شخصًا تقدموا للتدريب على مهنة السباكة بينهم 3 سيدات، كما تقدم 38 شخصًا للتدريب على مهنة الكهرباء، ليصل إجمالي المتقدمين للتدريب 102 متدرب ومتدربة.

وأكد أنه سيجرى التدريب على دورات متتالية لتخفيض عدد المتدربين في كل قسم بالدورة الواحدة إلي 10 فقط، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وسيجرى تسليمهم الكمامات والكحول، وتوقيع الكشف الطبي عليهم قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب خلال التدريب.

وأوضح مدير المديرية أن الدورة مدتها 30 يومًا، بمعدل 150 ساعة لمهنة التفصيل والخياطة، و60 ساعة تدريبية لمهن السباكة والكهرباء، ويقوم بالتدريب مدربون مؤهلون ولديهم خبرة على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يُعقد امتحان نهاية كل دورة، وسيحصل المتدربون على شهادات اجتياز التدريب، كما يحصل الفائز بالمركز الأول والثاني على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشار إلى أنه جرى تثبيت وحدة التدريب المتنقلة بمنطقة توشكى بمدينة الطور.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قد خصصت رابطا إلكترونيا على موقعها، يمكن من خلاله التسجيل في الدورات التدريبية، تسهيلا على الشباب، ويجرى خلاله تسجيل البيانات الشخصية، والعنوان والمؤهل الدراسي، والرقم القومي، واختيار المهنة التي يرغب المتدرب في التدريب عليها.