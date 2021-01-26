بدء تحضيرات «الأب الروحي 3»: «العطارين راجعين»

أعلنت شركة «فنون مصر»، انطلاق تحضيرات الجزء الثالث من مسلسل «الأب الروحي»، تحت شعار «العطارين راجعين»، تمهيدًا للشروع في تصويره خلال الفترة المُقبلة.

ونشرت الجهة المُنتجة لـ«الأب الروحي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر دعائي للمسلسل، مُعلقين عليها: «بسم الله توكلنا على الله.. يتم الآن التجهيز للجزء الثالث من ملحمة الأب الروحي.. دعواتكم.. قريبًا».

شائعات

وكانت العديد من الشائعات، انطلقت حول الجزء الثالث من مسلسل «الأب الروحي»، تُفيد بعدم خروجه للنور، حتى أصدر المُنتج ريمون مقار، بيانًا صحفيًا قبل أيام، قال فيه: «رجاء من متابعين العمل الأب الروحى، عدم متابعة أى أخبار غير عن طريق الصفحة الرسمية للشركة.. هذه الصفحة فقط.. وفى حالة إنتاج جزء جديد من الأب الروحى هيكون على قناة Dmc.. القناة التى تم عرض الجزئين الأول والثانى عليها.. رجاء من محبى العمل عدم إصدار أى شائعات غير معلومة المصدر».

الأب الروحي

وتدور أحداث مسلسل «الأب الروحي»، عن عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار (محمود حميدة)، الذي له عدد كبير من الأبناء، حيث يسرد المسلسل علاقة هذا الأب بأبنائه، وكذلك علاقته مع عصابات السلاح والمهربين.

ولكل جزء من المسلسل فريق عمل مُختلف عن الآخر، حيث حمل الجزء الأول توقيع المخرج بيتر ميمي، فيما الجزء الثاني كان من إخراج تامر حمزة، وهو من بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد فلوكس، ومحمد عادل، وميرهان حسين، وعمر الشناوي، ومحمود متولي، ومصطفى أبو سريع، وإيمان سلامة، وكريم سرور، وباهر النويهي، وكريم عبدالخالق، وكيرا الصباح.