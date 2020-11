فيديو.. الإعلان الأول للنسخة المعدلة من فيلم الأب الروحي الجزء الثالث

نشرت شركة Paramount pictures، الإعلان الأول من النسخة المعدلة للجزء الثالث من فيلم الأب الروحي، بعنوان THE GODFATHER CODA: THE DEATH OF MICHAEL CORLEONE.

الإعلان مدته دقيقة و50 ثانية، وسيتم إصدار الفيلم يوم 4 ديسمبر في بعض دور العرض المختارة، ويوم 8 ديسمبر في نسخته الديجيتال.

الأب الروحي الجزء الثالث، صدر عام 1990، من إخراج فرانسيس فورد كوبولا وكتب السيناريو مع ماريو بوزو، وبطولة آل باتشينو، ديان كيتون، آندي جارسيا وغيرهم.

ترشح الفيلم لـ 7 جوائز أوسكار في فئات، و7 جوائز جولدن جلوب ولكنه لم يحصد أي منها، بالإضافة للعديد من الترشيحات.

وتم الإعلان من قبل بأن النسخة المعدلة ستكون 157 دقيقة، وفي تصريح سابق لمخرج الفيلم قال: "قمت بعمل بداية ونهاية جديدين، وأعدت ترتيب بعض المشاهد واللقطات والموسيقى التصويرية".

وبعد عرض الفيلم في التسعينات اعترف فرانسيس فورد كوبولا أنه غير سعيد بالنتيجة النهائية للجزء الثالث، بسبب ضيق الوقت في العمل، وضعف الإنتاج.

كما تعرضت صوفيا كوبولا التي قدمت دور أبنة مايكل كورليوني في الفيلم لانتقادات واسعة ووصف الكثيرين دورها بالسيء.

وصدر الجزء الأول من الأب الروحي عام 1972، وكان من بطولة مارلون براندو، جيمس كان، آل باتشينو، جون كازالي.

ترشح الفيلم لـ 11 جائزة أوسكار، وحصد منها 3، وهي أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ممثل دور رئيسي لمارلون براندو، كما ترشح لـ 7 جوائز جولدن جلوب حصد منها 5، وترشح لـ 5 جوائز بافتا حصد منها واحدة.

أما الجزء الثاني صدر عام 1974، وترشح لـ 11 جائزة أوسكار وحصد منها 6، بالإضافة للمئات من الترشيحات والجوائز الأخرى، وكان من بطولة آل باتشينو، ديان كيتون، جون كازالي وروبرت دي نيرو.