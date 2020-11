ديان كيتون عن النسخة المعدلة من "الأب الروحي 3": كان حلما وتحقق

تسبب إعادة طرح الجزء الثالث من فيلم "الأب الروحي"، بعد إجراء تعديلات على نسخته، في إسعاد الكثيرين من عشاق سلسلة الفيلم الأشهر في تاريخ السينما.

النسخة المعدلة تحمل عنوان بعنوان THE GODFATHER CODA" THE DEATH OF MICHAEL CORLEONE"، ومدتها 157 دقيقة، وفي تصريح سابق لمخرج الفيلم فرانسيس فورد كوبولا، أكد أنه قام بعمل بداية ونهاية جديدين، وأعاد ترتيب بعض المشاهد واللقطات والموسيقى التصويرية.

وتم دعوة أبطال العمل، آل باتشينو، وديان كيتون، وتاليا شاير، لمشاهدة المنتج النهائي في عرض خاص، قبل طرح النسخة المعدلة يوم 4 ديسمبر.

ويبدو أن النسخة لاقت استحسان دياب كيتون، والتي قامت بدور "كاي" خلال أحداث الفيلم، وقالت بعد مشاهدتها.

وقالت بطلة الفيلم ديان كيتون: "لقد كانت واحدة من أفضل لحظات حياتي"، وأضافت: "بالنسبة لي كان حلمًا وتحقق، رأيت الفيلم من منظور مختلف تمامًا، المخرج فرانسيس أعاد هيكلة البداية والنهاية، أقول لكم إنها نجحت".

وبالعودة 30 سنة للوراء، حيث صدر الجزء الثالث من الأب الروحي، اعترف فرانسيس فورد كوبولا وقتها، أنه غير سعيد بالنتيجة النهائية، كما تعرضت صوفيا كوبولا التي قدمت دور أبنة مايكل كورليوني في الفيلم لانتقادات واسعة ووصف الكثيرين دورها بالسيء.

وعن ذلك، قالت ديان كيتون: مقتنعة بأن إعادة تعديلات كوبولا ستجعل الناس يعيدون النظر في الفيلم".

وعن أداء صوفيا كوبولا حيث وصف النقاد أدائها بأنه غير مقنع، تقول كيتون: "لن يحدث هذا بعد الآن، التعديل الجديد يمنح أداء صوفيا كوبولا فرصة أكبر".

وقالت كيتون إن إعادة مشاهدة الفيلم ذكّرها بالمتعة التي حصلت عليها أثناء إنتاجه، وأضافت: "لقد أعادني ذلك إلى الوراء، في ذلك الوقت، كنت سعيدة بالعمل بجانب آل باتشينو. كما أنني أحببت حقًا المشارك في التمثيل مع أندي جارسيا".

ورُشح الفيلم لـ7 جوائز أوسكار، و7 جولدن جلوب ولم يحصد أي جائزة، وصدر الجزء الأول من الأب الروحي عام 1972، وكان من بطولة مارلون براندو، جيمس كان، آل باتشينو، جون كازالي، أما الجزء الثاني صدر عام 1974.