مدير عزل العجوزة: ارتفاع عدد المسجلين لتلقي اللقاح بعد تطعيم أول دفعة

قال الدكتور طارق السيد، مدير مستشفى العزل بحي العجوزة، إن تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بدأ اليوم وارتفع عدد المسجلين اليوم بعد فترة طويلة من التسجيل بشكل قليل، وكان الإقبال كثيرا بعد رؤية تطعيم أول دفعة من الأطباء والعاملين بالمستشفيات، كاشفا عن وجود دفعات تطلب التطعيم وتطلب تحديد موعد مناسب لها بحسب خطة الدولة.

الطبيب يحدد الفئات الممنوع عليها التطعيم

وأضاف «السيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية on وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن بعض المصابين بالأمراض المزمنة خاصة المصابين بالسكر والضغط والمصابين بكورونا خلال 3 شهور سابقا وأي شخص لديه أعراض كورونا لن يكون هناك نصيب لهم في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتابع مدير مستشفى العزل بحي العجوزة: «تم توجيه رسالة لكل الأطباء اليوم من أجل تناول التطعيم لاستكمال الرسالة لعلاج المواطنين من كورونا، خاصة بعد أن رأينا أقارب وأصدقاء لنا أصيبوا بالفيروس، وهذا التطعيم هو طريقنا الوحيد لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ولا نمتلك أي سلاح آخر في الوقت الحالي، أما أنا فلم أتناول اللقاح حتى الآن بعد ظهور بعض الأعراض المشابهة لفيروس كورونا عليّ، ودخولي ضمن الفئة التي لا يمكن إعطاء اللقاح لها، من أجل توفيره لفئات أخرى أكثر احتياجا، تشمل الأطباء وكبار السن وبعض أصحاب الأمراض المزمنة».

وظهر الفيروس الذي أثر على اقتصاد العالم في نوفمبر 19 في مدينة ووهان الصينية، في مقاطعة هوبي، وأصبح وباءً عالميا، بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية في مارس 2020، وتتنافس الدول المتقدمة ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وبريطانيا لتوفير لقاحات فعالة تحمي من الإصابة بالفيروس، وتحتل أمريكا المركز الأول في أعداد الإصابات والوفيات.