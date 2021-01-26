رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل كلية الطب الجاري إنشاؤها

تفقد اليوم الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، أعمال اللجنة المختصة التي تم تشكيلها للاستلام الابتدائي لمجمع المباني الإدارية، الذي يشمل 12 «بلوك» لاستيعاب 8 كليات هي: الطب، التمريض، الهندسة، التربية الرياضية، الآداب، التجارة، الآثار، الحاسبات والمعلومات.

وتم البدء في أعمال تلك المرحلة في نهاية عام 2017، ومرت بالعديد من المراحل الإنشائية (الأعمال الاعتيادية والتشطيبات)، وبلغت تكلفة تلك المرحلة قرابة 225 مليون جنيه.

وعقب ذلك تفقد رئيس الجامعة معامل كلية الطب الجاري تأسيسها تمهيدا لبدء الدراسة بكلية الطب البشري، حيث انتظمت أعمال فرش وتجهيز وتأثيث معامل:

1- الكيمياء الحيوية Biochemistry:

الذي من خلاله يتمكن الطالب على كيمياء الجسم البشرى وما يحدث في الجسم من تفاعلات كيميائية، كما يتعلم الطالب طرق تحضير وتجهيز عينات التحاليل الكيميائية كوظائف الكبد والكلى وغيرها من التحاليل الكيميائية.

ويحتوي المعمل على عدد من الأجهزة مثل (جهاز الطرد المركزي، جهاز سبكترو فوتوميتر، كابينة تعقيم، حمام مائي، ميزان رقمي، اتوكلاف، ميكروسكوبات ثنائية العينية للطلبة، ميكروسكوب تعليمي ثلاثي العينية بكاميرا).

2 - معمل الكائنات الدقيقة والمناعةMicrobiology:

الذي من خلاله يتمكن الطالب من التعرف على الكائنات الدقيقة المختلفة كالبكتيريا والفيروسات وتصنيفها والتعرف على طرق عزل الكائنات الدقيقة وعمل المزارع و كذلك التدرب على استخدام الأجهزة المختلفة التي تستخدم في معامل الميكروبيولوجى.

ويحتوي المعمل على عدد من الأجهزة مثل (جهاز الطرد المركزى، جهاز سبكتروفوتوميتر، كابينة تعقيم، دولاب الغازات، حضانه، اتوكلاف، حمام مائى، ميزان رقمى، ميكروسكوبات ثنائية العينية للطلبة، ميكرسكوب تعليمي ثلاثي العينية بكاميرا)

3 - غرف التحضير:

يوجد 3 غرف تحضير مشتركة بمساحات مناسبة ليتمكن أعضاء هيئة التدريس من تجهيز العينات والكيماويات المختلفة للطلاب ويتواجد بها معظم الأجهزة التى يصعب على الطلاب التعامل معها وتستخدم للتحضير أو للتخلص من المواد والتعقيم بعد انتهاء الدروس العملية.

وبهذا تتوالى الجهود المستمرة بالتوزاي للإنتهاء من المشروعات الإنشائية الجاري العمل بها بحرم الجامعة الجديد، وكذلك الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالكليات الجديدة، وكذلك الكليات المزمع إنشاؤها لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة.

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