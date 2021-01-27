صلاح حسني: صالح سليم موهبته رباني.. والأهلي مكنش أفضل نادي لعبت فيه

قال اللاعب أحمد صلاح حسني، لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق والممثل حاليا، «الكابتن صالح سليم خوفني عندما أخبرني أني سأفشل عندما احترف في أوروبا في الدور الألماني، وحديثه كان صريحا معي للغاية، وعمري كان صغير، فلم استوعب الكلام إلا بعد فترة طويلة، حيث طالبني بالصبر حتى أحقق نجاحا»، مشيرا إلى أن الراحل صالح سليم حاول استفزازه لكي ينجح، مبينا أن النادي الأهلي بيته ويستطيع العودة له في أي وقت.

وأضاف «حسني»، خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن صالح سليم كان رهيبا في التمثيل وله شخصية كاريزمية وما فعله كان صعبا، وأدائه كان يحتاج لممثل متمرس وموهبته كانت رباني، أما الكابتن إكرامي فقدم أدوارا كوميدية.

وعن تجربته الاحترافية كلاعب كرة قال «حسني» إنه سافر ألمانيا واحترف لمدة 5 سنوات والتحق بالفريق الكبير، في الوقت الذي كان فيه اللاعبان هاني رمزي ومحمد عمارة يلعبان في الدوري الألماني، بجانب وجود ياسر رضوان وسمير كمونة، مضيفا «لم أكن أتقن الألمانية ولكن تعلمتها بعد سنتين وحبيت الألمان جدا».

وتابع: «لعبت في بلجيكا وفي تركيا وأكثر نادي حسيت إني مستريح بعيد عن النادي الأهلي وبصراحة أحسن أداء مكنش في الأهلي لأني لعبت مباريات قليلة بس أحسن نادي لعبت في شتوتجارت، وسافرت عندهم صغير وتعلمت على يدهم أشياء كثيرة منها الالتزام، ولديها كرامة وعزة نفس أثناء المباراة كبير وعلى مدار السنين فرق الدور الألماني تلعب حتى آخر ثانية، ولكن مفيش أحلى من أنك تجيب جون في وسط بلدك والناس تقول اسمك وتشجعك، مفيش لعيب كرة في العالم هيقولك غير كده، يعني ميسي أكيد لما يروح الأرجنتين ده أعلى تكريم ليه».