2 يناير.. عرض مسلسل «الدايرة» لـ أحمد صلاح حسني على «الحياة»

تعرض قناة «الحياة» مسلسل «الدايرة» للفنان أحمد صلاح حسني، بدءا من السبت المقبل، الموافق 2 يناير، وطرحت شركة «سينرجي» البوستر الرسمي للمسلسل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لعرضه قريبًا، حيث يقدم أحمد صلاح حسني دور طبيب نفسي يعالج مشاكل الاكتئاب والعديد من أزمات والده ووالدته خلال أحداث المسلسل.

المسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشا. تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.

ويعد مسلسل «الدايرة» ثاني البطولات المطلقة لأحمد صلاح حسني بعد مسلسله «ختم النمر» الذي عرض في يناير الماضي وحقق نسب مشاهدة عالية، وشارك في بطولته نسرين طافش والراحل إبراهيم فرح، وقام بكتابته محمد عبد المعطي الذي يتعاون معه للمرة الثانية.

ويستعد أحمد صلاح حسني للمشاركة في السباق الرمضاني القادم بمسلسل «نسل الأغراب» مع أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ويخرج ويكتب العمل محمد سامي، والمسلسل من نوعية الأعمال الصعيدية.

كما يشارك أيضًا في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «هجمة مرتدة» كضيف شرف مع أحمد عز وهند صبري وغيرهم من النجوم، حيث صور عز عدد كبير من مشاهده والمسلسل مؤجل من العام الماضي.

وشارك صلاح حسني العام الماضي كضيف شرف في مسلسل «الاختيار 1» قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، وجسد حسني في المسلسل قصة أحد الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لسبيل الوطن، وحقق نجاحًا كبيرًا بشخصيته جعلته يتصدر الترند وقت عرض الحلقة، وجمعته مشاهده بأمير كرارة وباقي الممثلين الذين جسدوا أدوار شهداء «كمين البرث».