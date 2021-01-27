أحمد صلاح حسني: ربنا بيحبني مثلت أمام عادل إمام ولحنت لدياب ودربني الجوهري

قال اللاعب أحمد صلاح حسني، لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق والممثل حاليا، إن أحسن لاعب في النادي الأهلي حاليا هو عمرو السولية، مؤكدا أن نادي الزمالك لديه لاعبين كثيرين جيدين، وخلال الموسم الماضي كان فرجاني ساسي أفضلهم، مضيفا «مدرب الأهلي جامد جدا، وما ينقص الأهلي هو التدعيم في منتصف الملعب والدفاع، لأننا نعتاد أن الأهلي يكون لديه فرقتين لكثرة عدد المباريات وهذا يحتاج عددا كبيرا من اللاعبين».

وأضاف «حسني» خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «لا يوجد لاعب يلعب مثلي لأن طريقة لعبي هي مهاجم محطة، يتسلم الكرة ليحرك باقي منتصف الملعب والمهاجمين وهذا لم يعد متاحا في طرق اللعب الحالية»، مبينا أن قراره بالعودة من الاحتراف في تركيا جاء أثناء وجود أسبوع ممطر في تركيا، وكان الأمر صعبا وكان يطمح في التمثيل وكان مترددا في أخذ قرار الاعتزال، وهذا جعله يشاهد أفلاما كثيرة، مضيفا «كنت أول ناشيء يحترف لمدة 9 سنوات ويلعب في مصر والأهلي، وكل هذا جعلني أقتنع إني حققت ما أريده».

حسني: مثلت أمام عادل إمام ولحنت لدياب ودربني الجوهري

وواصل: «التلحين جاء في فترة بعد توقفي عن اللعب واستعدادي للتمثيل، فاكتشفت أني قادر على التلحين ولحنت للمطرب عمرو دياب ومازالت ألحن لكن ليس بكثرة ولحنت لمحمد حماقي ولأنغام، وفكرة أني اشتغل مع عمرو دياب تسرق أي حد، وأنا ربنا بيحبني لما لعبت كرة مدربي كان الكابتن محمود الجوهري ومثلت أمام عادل إمام وعندما لحنت لحنت لعمرو دياب، أنا مبعملش الحاجة وخلاص بعملها بكل تركيز».