«الصحفيين» توجه الدعوة لإجراء انتخابات النقابة وتخاطب الصحة بسبب كورونا

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الثلاثاء 26 يناير 2021، عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 10 فبراير 2021، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر قانونًا يوم الجمعة 5 مارس 2021.

كتاب مجلس الدولة

وقال بيان عن مجلس النقابة، إنه ناقش في اجتماعه الكتاب الوارد من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لنقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن طلب «استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها الجمعة الموافق 5 مارس 2021 في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا».

رأي وزارة الصحة

وتابع: «استجابة إلى ما انتهى إليه الكتاب المذكور بموافاة مجلس الدولة عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها (وزارة الصحة) قد أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم، لذا قرر المجلس مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإفادة النقابة على نحو رسمي عما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة حتي يتسنى موافاته بالرأي الفني المطلوب.

وقال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر اعتماد محضر المعاشات، وحصول أسر جميع الزملاء الذين يتوفون بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، على معاش النقابة كاملا.

وأوضح «شبانة»، في تصريح له، أنه تقرر استثناء الزميل مدحت إمام الذي توفى قبل أيام، وحصول أسرته على معاشه كاملا، علما بأنه توفى بأمراض أخرى، وليس بسبب فيروس كورونا.

وأكد سكرتير عام النقابة، أن المجلس قرر تأجيل انتخابات جميع الروابط مؤقتا، والبت فى أمرها لاحقا، موضحا أنه سيصدر بيانا بعد قليل، بتفاصيل الاجتماع.