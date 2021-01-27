في عيد ميلاد السندريلا.. ماذا قال نجوم الفن عن سعاد حسني

احتفل عدد من محبي الفنانة الراحلة سعاد حسني، بعيد ميلادها الـ 78، وتداول رواد السوشيال ميديا آراء الفنانين في السندريلا، ونستعرض خلال السطور التالية ماذا قال نجوم الفن عن النجمة الراحلة.

قال عنها الفنان الراحل نور الشريف، والذي تعاون معها في فيلم «غريب في بيتي»، «سعاد حسني بالنسبة لي هى أهم ممثلة على الإطلاق في تاريخ فن التمثيل العربي».

أما المخرج الراحل صلاح أبوسيف، والذي تعاون مع السندريلا في فيلم «الزوجة التانية» عام 1967، بطولة شكري سرحان، صلاح منصور، سناء جميل، حسن البارودي، عبدالمنعم إبراهيم، وتدور أحداثه حول العمدة عتمان، الذي يطمع في فاطمة زوجة أبوالعلا، ويقوم بتطليقها للزواج بها. فقد قال «سعاد فلتة من فلتات الطبيعة».

أما المخرج العالمي يوسف شاهين فقال عنها «سعاد حياة حافلة بالعطاء والفن غير المسبوق، موهبة نادرة التكرار».

أما الفنانه هند رستم، والتي تعاونت معها في عدد من الأعمال السينمائية كان أبرزها «شائعة حب»، والذي مازال حتى الآن يجد صدى من الجمهور، فقالت «سعاد أفضل ممثلة في جيلنا».

وقالت عنها الفنانة يسرا بعد تعاونهما في فيلم «الراعي والنساء»، ومعهما الراحل أحمد ذكي، «أنا حبيت التمثيل وبقى حلم حياتي بعد ما شفت سعاد حسني».

أما الفنان عادل أمام، والذي تعاون مع الفنانة الراحلة في فيلم «المشبوه»، فقد قال عن سعاد حسني، «كل شاب نفسه يتجوز سعاد حسني، وكل شابة نفسها تكون سعاد حسني، مع العلم أنها مكنتش صارخة الجمال بالمعنى المعروف».

وأضاف الزعيم «كانت سعاد جذابة وجمالها مختص بذاتها، جمال سعاد حسني لا شبه حد ولا فيه حد شبهه، جمال متفرد ومختص بها هى فقط ذكرى ميلاد أخت القمر».