تاج الدين: لم تظهر أي أعراض جانبية لمن تلقى اللقاح..«أكلان مكان الحقن»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك تناقصا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» منذ أسبوعين، مضيفا «من الواضح للجميع أن الكيرف ينزل للأسفل، كما أن عدد الحالات التي تدخل المستشفيات أصبحت أقل، وبالتالي عدد الحالات التي أصبحت تحتاج إلى أسرة رعاية مركزة أصبحت أقل أيضًا».

تاج الدين: لم تظهر أي أعراض جانبية لمن تلقوا لقاح كورونا

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، مع الإعلامي شريف عامر: « ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون بتعاوننا وتكاتفنا جميعا وباتخاذنا الإجراءات الوقائية أن نستمر على هذا المنوال من الكيرف»، مؤكدا «لم تظهر أي أعراض جانبية لأي طبيب حصل على التطعيم، معظمها شوية احمرار وأكلان مكان الحقن».

لا يوجد ما يدعو للقلق

وتابع: «مفيش حد جاله حاجة تقلق، التطعيم يشابه تطعيم الإنفلونزا الموسيمة ولم تحدث أي أعراض جانبية لأي حالة من الحالات التي تلقت التطعيم»، موضحًا أن رفض البعض أو تخوفه من اللقاح أمر متوقع للغاية، «ده حاجة جديدة تحدث لأول مرة، مرض جديد وتطعيم جديد لهذا المرض، في أي موقف مش اللقاح فقط، الناس بتخاف تجرب أي حاجة جديدة».

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هذا لا يعود إلى التطعيم نفسه أو اللقاح نفسه، ولكن يعود إلى رغبات الأشخاص أو قلقهم من أي شئ جديد، «أتذكر لما كنا بدأنا في تكثيف الدعاية لتطعيم لشلل الأطفال في المراحل الأولى، كنا نقعد نطمئن الناس، كان فيه ناس كانت تبقى قلقانة، وأحنا الآن نتعامل مع فيروس جديد ومرض جديد وتداعيات جديدة وحاجة جديدة على البشرية، فالترقب والخوف والقلق طبيعة بشرية تنطبق على أي شخص».