نرمين الفقي ضحية رامز جلال في رمضان: «انا شربت المقلب»

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة تجمعها بالفنان الكوميدي رامز جلال، من كواليس موسم سابق لبرنامج المقالب الرمضاني، وهي تحتضنه والابتسامة على وجه الثنائي.

وعلقت «الفقي» على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «مقلب رامز.. وأنا شربت المقلب»، دون أن تكشف أي تفاصيل من سيناريو البرنامج الرمضاني المنتظر.

وظهرت «الفقي» بجاكيت باللون الأحمر، وهي تشير بإصبعيها بعلامة النصر، وملامح وجهها تدل على أنها تعرضت لشىء مخيف، بينما بدى «رامز» بضحكته العريضة على وجهة، التي اعتاد رسمها بعد اصطياد ضحايا برامج المقالب التي يقدمها، وأشار بيده بالعلامة ذاتها، مرتديًا بدلة باللون الأصفر.

نرمين الفقي تنتهي من تصوير «لؤلؤ»

وانتهت الفنانة نرمين الفقي من تصوير مسلسل «لؤلؤ»، من بطولة الفنانة مي عمر، والذي يعرض حاليًا وفقًا للصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع «انستجرام»، وعلقت على الصورة: «آخر يوم تصوير».

ومسلسل «لؤلؤ»، تدور أحداثه فى 40 حلقة، حول قصة صعود مطربة، والأحداث والصراعات التى تواجهها فى حياتها، وخضعت الفنانة مي عمر خلال الفترة الماضية للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، وذلك قبل بدء تصوير مسلسلها الجديد «لؤلؤ»، والذي تجسد خلال أحداثه دور مطربة، وتؤدي من خلاله أكثر من أغنية بصوتها.

نرمين الفقي عن سر احتفاظها بجمالها: «قلبي فلة»

وتحدثت «الفقي»، عن سر احتفاظها بجمالها، قائلة: «مبعملش حاجة، يمكن أنا قلبي فلة، ولكن الطبيعي أن نهتم بالرياضة والاهتمام بنظام صحي غذائي، ولا يكون الأمر على حسب المود».

وأضافت نرمين الفقي، في لقاء سابق مع قناة «dmc»، على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، أنها تأكل كثيرا على حسب حالتها النفسية، موضحة: «كنت لما أبقى مضايقة أطلع همي كله في الأكل، وحاولت في الفترة الأخيرة أن أتحكم في ذلك».

وتابعت بأنها تشاهد منصات الأفلام والمسلسلات بشكل جنوني، لافتة إلى أن هناك بعض المجاملات في الأعمال السينمائية، وفي الفترة الأخيرة بدأ يظهر في بعض الأعمال نوعا من المجاملة.

وأكدت أنها حريصة على مشاهدة أفلام مهرجان القاهرة السينمائي، رغم انشغالها في عمل درامي في الفترة الأخيرة.