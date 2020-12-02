نرمين الفقي عن سر الاحتفاظ بجمالها: أنا قلبي فلة

قالت الفنانة نرمين الفقي، ردا على سؤال بشأن الحفاظ على جمالها: "مبعملش حاجة، يمكن أنا قلبي فلة، ولكن الطبيعي أن نهتم بالرياضة والاهتمام بنظام صحي غذائي، ولا يكون الأمر على حسب المود".

وأضافت نرمين، في لقاء خاص مع قناة "dmc"، على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أنها تأكل كثيرا على حسب حالتها النفسية، موضحة: "كنت لما أبقى مضايقة أطلع همي كله في الأكل، وحاولت في الفترة الأخيرة أن أتحكم في ذلك".

وتابعت بأنها تشاهد منصات الأفلام والمسلسلات بشكل جنوني، لافتة إلى أن هناك بعض المجاملات في الأعمال السينمائية، وفي الفترة الأخيرة بدأ يظهر في بعض الأعمال نوعا من المجاملة.

وأكدت أنها حريصة على مشاهدة أفلام مهرجان القاهرة السينمائي، رغم انشغالها في عمل درامي في الفترة الأخيرة.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.