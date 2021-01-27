القصة الكاملة لادعاء منتخب سلوفينيا لليد التسمم: «أكلوا بيتزا بره»

أزمة غريبة أثارها منتخب سلوفينيا لكرة اليد، مدعيا تعرضه للتسمم الغذائي، عقب هزيمته من المنتخب الوطني، والفشل في التأهل لدور الثمانية من المونديال، المقام بالقاهرة، بعدما احتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة بعد المنتخب السويدي المتصدر، وصعد على حسابهم لمواجهة المنتخب الدنماركي، لتتابع ردود الأفعال الرسمية ردا على ادعاءات واتهامات الضيوف.

اتحاد اليد: 10 منتخبات أكلوا نفس الطعام

أكد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم، أنه كان يتمنى أن النظرة والرؤية للمونديال، تستمد من منتخبات البطولة الـ32 بأجمعها، وليس من منتخب سلوفينا فقط.

وأوضح نصر، أن جميع المنتخبات التي شاركت في كأس العالم لليد، أثنت بشكل كبير على تنظيم مصر للبطولة، باستثناء مسؤولي المنتخب السلوفيني، متعجبا من تصريحاتهم الأخيرة، ومعللا ذلك بعدة نقاط، في مقدمتها أن نظام تقديم الطعام بالفنادق التي تستضيف منتخبات البطولة «أوبن بوفيه»، بمعنى أن نفس الطعام يأكل منه كل المنتخبات التي تقيم في فندق واحد.

وأشار إلى أن الفندق الذي كان يقيم به منتخب سلوفينيا، يستضيف 10 منتخبات أخرى، وبالتالي فمن المنطقى إذا أصيبت بعثة هذا المنتخب بالتسمم من الطعام المقدم، أن تصاب أيضا بعثات باقي المنتخبات المقيمة بنفس الفندق.

وأضاف نصر، خلال تصريحات تلفزيونية له، أنه يجب أيضا أن نعلم بأن مصر من الدول القلائل التي تحرص على أن تستضيف المنتخبات القادمة لها، بفنادق خمس نجوم، لها شهرتها العالمية، وأن مسألة محافظة هذه الفنادق على سمعتها أهم لديها من أي بطولة.

وألمح إلى أن منتخب بيلاروسيا، يلازم منتخب سلوفينا بمواعيد تناول الطعام، ويأكلون من نفس الأكل، متسائلا: «فلماذا لم يعلن المنتخب البيلاروسي عن أي إصابة بالتسمم، كما فعلت سلوفينيا؟».

وتعجب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أيضا، من توقيت الإعلان عن إصابة لاعبي سلوفينيا بالتسسم، قائلا: «هو اللي بيجيله تسمم بيشتكي قبل المباراة ولا بعدها»، ومستنكرا: «كيف كان يعاني هؤلاء اللاعبين من التسمم والأعياء كما يدعون، خلال مباراتهم مع منتخب مصر، ويكون لديهم كل هذه القدرة على تمزيق تيشرتات لاعبي منتخب مصر، خلال أحداث المباراة من قوة دفاعهم».

وتابع رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم: «أعتقد أن مسؤولي المنتخب سلوفينيا، جانبهم الصواب في هذه التصريحات»، موضحا أن الاتحاد الدولي لكرة اليد، هو من يشرف على تنظيم البطولة، مشيرا إلى أن فندق الماريوت الذي يقيم فيه 1500 شخص، لم يشتك منه أحدا، وأن الفندق رد على ادعاءات المنتخب السلوفيني بالنفي.

الاتحاد الدولي لكرة اليد يدافع عن مصر

نشر الاتحاد الدولي لكرة اليد، بيانا عبر موقعه الرسمي، للرد على ادعاءات منتخب سلوفينيا، بشأن تعرض 12 لاعبا للتسمم داخل فندق الإقامة، قبل مواجهة منتخب مصر في مونديال اليد 2021.

وقال الاتحاد الدولي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: «على الرغم من عدم تقديم أي مطالبة رسمية من قبل الوفد السلوفيني، لا في يوم المباراة أو في اليوم السابق، لكن الاتحاد الدولي لكرة اليد، قرر فتح تحقيق، وطلب من الهيئة الحكومية المعنية المسؤولة عن مراقبة جودة الأغذية الإدلاء بقولها والتحقيق، لمعرفة ما إذا كان هذا بالفعل تسممًا غذائيًا».

وأرسل الاتحاد الدولي رسالة موجهة إلى رئيس الوفد السلوفيني ورئيس الاتحاد السلوفيني لكرة اليد، بعد البيان الأول، ذكر فيه نتائج تقرير ورد من وزارة الصحة تضمن الحقائق التالية: «في المساء بعد مباراة سلوفينيا ضد مصر، تواجد أحد لاعبي الفريق السلوفيني في عيادة الفندق بدعوى إصابته بمشاكل في المعدة، وفقا لشكواه، كانت هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها من هذا المرض.

وفي العيادة، تم تزويده بالأدوية لعلاج هذه الحالة، بعدها استقبل طبيب العيادة في الفندق رئيس الوفد السلوفيني، والذي ادعى أن 14 لاعبًا يعانون من نفس المشاكل مثل اللاعبين في الفرق الأخرى، كما ادعى أن هذا نوع من التسمم الغذائي، وطلب طبيب العيادة ورئيس اللجنة الطبية بوزارة الصحة بعد ذلك فحص اللاعبين طبيا، لمعرفة سبب هذه الحالة من ناحية، والتمكن من علاجهم من ناحية أخرى، لكن رفض طبيب الفريق السماح بفحص اللاعبين.

وعرض طبيب العيادة أيضًا نقل اللاعبين إلى المستشفى، لكن رفض طبيب الفريق ونود التأكيد على أن أي مساعدة طبية تم تقديمها، بما في ذلك أي دواء للعلاج، قد تم رفضها من قبل طبيب الفريق، كما نظمت وزارة الصحة اجتماعا مع جميع الفرق للتحقق مما إذا كانت هناك حالات مماثلة.

وأضاف البيان، أنه لم يبلغ أي من الفرق عن حالات من هذا النوع في هذا الاجتماع، ولم يتلق الاتحاد الدولي أي شكوى رسمية من أي من الفرق المشاركة فيما يتعلق بالطعام المقدم خلال الحدث، كما أن وفد بيلاروسيا الذي أقام في نفس الفندق، وتقاسم نفس البوفيه مع سلوفينيا.

وقال قائد فريق كرة اليد البيلاروسي أوليج ليبيديف: «لم تكن لدينا مشاكل أو شكاوى حول جودة الإقامة في الفنادق، ونوعية الطعام والتدابير اللازمة للوقاية من COVID-19»، وذلك في اليوم الذي ادعت فيه سلوفينيا أن لاعبيها تناولوا طعامًا مسمومًا، تناول فريق بيلاروسيا نفس البوفيه أيضًا، دون أي عواقب سلبية.

واختتم البيان: «أما بالنسبة للمباراة نفسها، فقد ادعت سلوفينيا أن تسعة لاعبين لعبوا رغم أنهم لم يكونوا على ما يرام ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الفريق لعب مباراة جيدة، حتى أنه كان في المقدمة بفارق خمسة أهداف في بداية الشوط الثاني، لم يكن هناك ما يشير في الملعب إلى أن أداء اللاعبين كان ضعيفًا بسبب المرض».

وأبلغت اللجنة المنظمة لبطولة العالم السابعة والعشرين للاتحاد الدولي لكرة اليد للرجال، وكذلك إدارة فندق الإقامة أنهم يحتفظون بحقهم في الاستئناف أمام الهيئات القانونية للاتحاد الدولي لكرة اليد.

الدنمارك تدافع عن مصر: أكلوا بيتزا خارج الفندق

قال مورتن هنريكسن المدير الرياضي بالاتحاد الدنماركي لكرة اليد، إن لديه صورا تثبت تناول بعثة سلوفينيا، بيتزا من خارج نظام الفقاعة، بعدما أعلنت بعثة سلوفينيا معاناة لاعبيها من آلام في المعدة، تسببت في غياب 2 منهم في مواجهة مصر.

وخرج الاتحاد السلوفيني في بيان، يلمح لوجود تسمم غذائي وإصابة 12 لاعبا قبل المواجهة الحاسمة أمام مصر، وأن ذلك ليس من قبيل المصادفة، حيث أفاد موقع «sport.tv2.dk» الدنماركي أن أخر نصيحة وجهها أوروس موهوريتش رئيس بعثة سلوفينيا، إلى منتخب الدنمارك، هي محاولة تجنب الطعام الذي يقدمه الفندق.

ورد المدير الرياضي للاتحاد الدنماركي لكرة اليد، على ادعاءات سلوفينيا، قائلا لقناة «TV 2 Sport»: «هذا أمر مضحك بعض الشيء، لدينا صور تثبت تناول السلويفينيين، بيتزا من خارج الفقاعة».

وأضاف: «نتواجد في فندق كفء مع موظفين متعاونين ويفعلون ما في وسعهم للحفاظ على النظافة كأولوية، وسيستمرون في ذلك حتى قبل مواجهتنا ضد مصر».

وتابع هنريكس: «لا أعتقد أن طلب بيتزا من خارج الفقاعة أكثر أمانا من تناول الطعام في الفندق، بل يجعل الخطر أكبر، لدينا فرصة في الفندق لتتبع كيفية تحضير الطعام وما يجري تقديمه لنا، عكس الطعام من الخارج».