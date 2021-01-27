اتحاد اليد يرد على اتهامات سلوفينيا: 10 منتخبات أكلوا نفس الطعام

أكد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد المصري لكرة اليد، واللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، أنه كان يتمنى أن النظرة والرؤية للبطولة، تستمد من منتخبات البطولة الـ 32 بأجمعها، وليس من منتخب سلوفينا فقط، موضحا أن جميع المنتخبات التي شاركت بتلك البطولة، أثنت بشكل كبير على تنظيم مصر للبطولة، باستثناء مسؤولي هذا المنتخب، متعجبا من تصريحاتهم الأخيرة، ومعللا ذلك بعدة نقاط، في مقدمتها أن نظام تقديم الطعام بالفنادق التي تستضيف منتخبات البطولة «أوبن بوفيه»، بمعنى أن نفس الطعام يأكل منه كل المنتخبات التي تقيم في فندق واحد، مشيرا إلى أن الفندق الذي كان يقيم به منتخب سلوفينيا، يستضيف 10 منتخبات أخرى، وبالتالي فمن المنطقى إذا أصيبت بعثة هذا المنتخب بالتسمم من الطعام المقدم، أن تصاب أيضا بعثات باقي المنتخبات المقيمة بنفس الفندق.

وأضاف «نصر»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، يجب أيضا أن نعلم بأن مصر من الدول القلائل التي تحرص أن تستضيف المنتخبات القادمة لها، بفنادق خمس نجوم، لها شهرتها العالمية، ومسألة محافظة هذه الفنادق على سمعتها أهم لديها من أي بطولة.

منتخب بيلاروسيا

وألمح إلى أن منتخب بيلاروسيا، يلازم منتخب سلوفينا بمواعيد تناول الطعام، ويأكلون من نفس الأكل، فلماذا لم يعلن المنتخب البيلاروسي عن أي إصابة بالتسمم، كما فعلت سلوفينيا.

تمزيق تيشرتات لاعبي المنتخب المصري

وتعجب أيضا رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، من توقيت الإعلان عن إصابة لاعبي سلوفينيا بالتسسم، قائلا «هو اللي بيجيله تسمم بيشتكي قبل المباراة ولا بعدها»، ومستغربا كيف كان يعاني هؤلاء اللاعبين من التسمم والأعياء كما يدعون، خلال مباراتهم مع منتخب مصر، ويكون لديهم كل هذه القدرة في تمزيق تيشرتات لاعبي منتخب مصر، خلال أحداث المباراة من قوة دفاعهم.

وختتم، أعتقد أنه جانبه الصواب في هذه التصريحات، موضحا أن الاتحاد الدولي لكرة اليد، هو من يشرف على تنظيم البطولة، ومن المقرر أن يوجه ردا على هذه الاتهامات، مشيدا بموقف المنتخب الدنماركي ورد مسؤوليهم على ما ادعته سلوفينيا، وأشادتهم بالتنظيم المصري للبطولة.