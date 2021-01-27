بهاء سلطان يسجل «ده حب ولا» الأسبوع المقبل

يواصل الفنان بهاء سلطان تسجيل أغنيات ألبومه الجديد «سيجارة» مع المنتج نصر محروس والذي يعد آخر تعاون فني بينهما في العقد الذي تمّ إلغائه بحكم من المحكمة والتي ألزمته بإعادة تسجيل أربعة أغنيات منه بسبب ضعف مستواها.

بهاء سلطان ينتهي من تسجيل أغنيتين من ألبوم «سيجارة»

وذكرت مصادر، لـ«الوطن»، أنَّ بهاء انتهى فعليًا من تسجيل أغنيتين وهما «أنا الغلطان» و«رامي الحمول»، وخلال الأيام المقبلة سيذهب من أجل الاستماع للنسخة النهائية منهما.

وبينت المصادر، أنَّه سيسجل الأغنية الثالثة من الألبوم في الأسبوع الأول من شهر فبراير وهي «ده حب ولا»، أما بخصوص الأغنية الرابعة «الليالي الطويلة» فسيتمّ تسجيلها مع نهاية شهر فبراير وفق الجدول الذي وضعه محامي بهاء مع المنتج نصر محروس.

وقال يوسف إبراهيم، محامي بهاء سلطان، إنَّ المطرب ذهب إلى استوديو المنتج نصر محروس أمس للمرة الثانية، لتسجيل أغنية «رامي الحمول»، مشيرًا إلى أنَّه يتبقى له أغنيتان فقط وهما «ده حب ولا»، و«ليالي طويلة»، ومن المقرر الانتهاء من تسجيلهما في أول مارس المقبل.

كما قال بهاء سلطان، لـ«الوطن»، أنَّه حتى الآن لم يوقع أي عقود جديدة مع أي منتج، وسيجلس مع نصر محروس خلال الفترة المقبلة لكي يستمع له ويعرف شروطه، ولكنه لم يحدد بعد إن كان سيجدد معه أم لا؟ خاصة أنه لديه شروط منها عدم الاحتكار.

يُذكر أنَّ مشكلة بهاء سلطان مع نصر محروس بدأت بسبب العقد الأخير بينهما الذي تمّ إبرامه عام 2009 حيث يريد نصر من بهاء إعداد ملحق للعقد ينص على إصدَار ألبوم ثالث، وهو ما رفضه بهاء وعلى إثره دخل الاثنين في مشاكل انتهت بهما في المحاكم وأصدر قرار بفسخ التعاقد بينهما، ولكن ألزمته المحكمة بتسجيل أربعة اغنيات من ألبومه الأخير بينها «سيجارة».