«الداخلية» تبعد قيرغستاني ونيجيري خارج البلاد

أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقمي 2185 لسنة 2020، و2156 لسنة 2020، بشأن إبعاد شخصين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القرار رقم 2185 لسنة 2020، إبعاد المدعو «fakhriddin zllidinuulu» قيرغستاني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وشمل القرار رقم 2156 لسنة 2020، إبعاد المدعو «rasaq adekuble tijanl» نيجيري الجنسية والمولود في يناير 1992.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارين على النحو التالي: