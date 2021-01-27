بايدن يعلن شراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا

تخطط الإدارة الأمريكية الجديدة لطلب 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من شركتي «موديرنا»، و«فايزر» على حدة، وذلك بحسب إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي.

بحسب ما نقلت وكلالة بلومبرج عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن بذلك تضمن عملية الشراء الجديدة، توفير 200 مليون جرعة إضافية، وارتفاع النسبة الأمريكية من اللقاحين بحوالي 50%، لتبلغ 600 مليون جرعة إجماليا.

وأضاف المسؤول أن معدل إيصال 10 ملايين جرعة إلى الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 16%، وأن هذا الارتفاع سيتم خلال ثلاثة أسابيع.

وذكرت إدارة بايدن خطتها من أجل تسريع توزيع الشحنات عبر أرجاء الولايات المتحدة لتصل 10 ملايين جرعة أسبوعيا، كما نوهت الإدارة الأمريكية بأن اللقاحات التي ستقوم الحكومة بشرائها ستوفر جرعتين من اللقاحين لـ 300 مليون أمريكي خلال الصيف، وتحديدا لأولئك الذين تشملهم موافقات الدوائر الصحية، علما بأن اللقاحات لم تحظ بالموافقة لصغار السن ما دون 16 عاما.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته كشفت بأن برنامج التلقيح أسوأ حالا مما كنا نتصوره، مضيفا أنه سيحرص على أن يحصل الملايين على اللقاح في وقت أقرب من المتوقع، وأعاد بايدن تعهده بتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس المستجد خلال أول 100 يوم من رئاسته.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته ستحرص على إنشاء مواقع تطعيم في المراكز الاجتماعية والتنسيق مع آلاف الصيدليات لإيصال اللقاحات للجميع.

وأكد بايدن فرض قيود جديدة على القادمين إلى الولايات المتحدة، تحسبا للسلالات الجديدة من الفيروس، وأنهى بايدن خطابه قائلا إن استراتيجية فريقه تعتمد على العلوم، داعيا الجميع إلى الالتزام بارتداء الكمامات والصبر حتى القضاء على الفيروس.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة 2.1 مليون شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا جراء الوباء إذ سجلت 421 ألف وفاة تليها البرازيل بـ218 ألف وفاة.