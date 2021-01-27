الصحة: 5 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية بمحافظات التأمين الشامل

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، عن الوصول للمراحل النهائية الخاصة باستعدادات انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر الملقبة تاريخيًا بـ«مدينة الشمس»، لتكون ثاني محافظة تدشن فيها المنظومة بعد محافظة بورسعيد.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين، إنّ التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 5 مليارات جنيه.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أنّ القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وميكنة منظومة الخدمات الحكومية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، إذ إنّ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على توفير خدمات ذكية: «منظومة التحول الرقمي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة يتم تطويرها بالتعاون مع عدة وزارات، منها على سبيل المثال لا الحصر وزارات التخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي وغيرها من الوزارات المعنية».

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على التعاون بين الوزارات المختلفة من أجل رقمنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستهدف تنفيذ بنية معلوماتية رقمية تربط المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بعضها البعض بمنظومة رقمية ذكية مؤمنة، وذلك في كل محافظة بالمرحلة الأولى والتي تضم محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء)، تمهيدًا لتأهيل البنية المعلوماتية بكل محافظات الجمهورية بالتزامن مع المراحل الست لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنّ الميكنة تساعد على إنشاء سجل وخريطة صحية متكامل لكل محافظة على حدة،ة ما يدعم اقتصاديات الصحة في الفترات المقبلة، إضافة إلى إدارة الشكاوى بشكل رقمي وقياس رضا المنتفعين بالمنظومة الجديدة عن الخدمات التى يحصلون عليها، وتساهم ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الرقابة على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بشكل يسهم في ارتفاع معدلات الجودة للخدمات.

ولفت مدير مشروع التأمين الصحي الشامل إلى أنّه في مطلع فبراير المقبل سيتم بدء تشغيل وحدات الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر باعتبارها ثاني محافظة يتم تفعيل المنظومة بها بعد محافظة بورسعيد، موضحا أنّ مستويات الجيل الثاني تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، وتدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، إضافة إلى أنّ صيدلية الوحدة تمتاز بنظام مميكن لربط أرصدة الوحدة بالاحتياطية لتعويض أي نقص في الأدوية.

وأكد أنّ الوحدات الصحية بنظام الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية تعد أكثر تطورًا من وحدات الجيل الأول والتي تم تطبيقها في منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، ما يمثل تحولًا جديدًا يواكب التطور العالمي، فيما يقدم من خدمات طبية تمتاز بالجودة.

وقال إنّ المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، عددها 59 مركزا ووحدة صحية إضافة إلى 7 مستشفيات، ويجري تجهيزهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة على التطوير والارتقاء المستمر بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل للوصول بالهيئة، لأن تُصبِّح أول هيئة حكومية رقمية ذكية تتواكب مع أحدث المعايير في النظم الصحية العالمية، وبما يضمن رقمنة القطاع الطبي وإعداد كوادر بشرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي في تيسير تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بكل سهولة ويسر.

وتابع أنّ محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتخطت نسبة تسجيل المواطنين بها 63% قبل بدء إطلاق المنظومة، ما يعكس ثقة المواطنين بالمنظومة، ويؤكد نجاح المنظومة ببورسعيد.