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محمود مسلم

قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم لمدة 10 ساعات الجمعة

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الوطن
10:55 ص | الأربعاء 27 يناير 2021
قطع المياه

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقتي شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء بعد غدٍ الجمعة، وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي السبت، نظراً لأعمال توسعات المرحلة النهائية بمحطة مياه شبرا الخيمة لتوصيل خط الانحدار قطر 1800مم.

واهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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