غدا.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الأربعاء، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها «كفر المصيلحة وميت خاقان» من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهراً من نفس اليوم، لغسل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، توفير كميات المياه اللازمة للإستخدام خلال تلك الفترة المذكورة .

علي صعيد متصل، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن مشروع إحياء خط سكة حديد «كفر داود- السادات»، مشروع قومي وذات منفعة عامة، مشددا على إزالة كافة المعوقات التي تعوق سير العمل بالمشروع.

وأضاف خلال اجتماعه مع المهندس مجدى الصباغ نائب رئيس هيئة السكة الحديد وعدد من ممثلي قطاعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والتليفونات والغاز وشبكات الري والاتصالات ورئيس مجلس ومدينة السادات، أن الجهات المعنية تعمل على مناقشة مسارات خطوط المياه على طول مسار السكة الحديد من عزبة العدلي وحتى عزبة ميخائيل، فضلا عن وجود مسار خطوط مياه بمسافة 150 متر على بعد 13 متر من قضبان السكة الحديد ، ووجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء فورا فى نقل مسار خطوط المياه وإزالة كافة المعوقات التي تعوق سبل التنفيذ على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع .

هذا وقد أوضح مدير عام الشركة المصرية للاتصالات بوجود مسار غرفة تليفونات بها كابل فيبر مغذى للقرى المجاورة للمسار الجديد المحدد للسكة الحديد ، حيث شدد المحافظ بسرعة البدء بترحيل مسار غرفة التليفونات من مكانة الحالي إلى الطريق الجديد فورا ، كما وجه المحافظ وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية بتعديل مسار شبكة الجهد المنخفض في المسافة من النقطة صفر وبطول 1500 متر على أن تتحمل المحافظة تكاليف المقايسة الخاصة بتعديل المسار .