اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية وقها بالقليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قبل قليل، انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الثانيه عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها مساء اليوم، أن الانقطاع نظراً لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أعلنت شركة المياه بالقليوبية، في وقت سابق اليوم، انقطاع المياه عن مدينة قها وقرية «الحسانية»، وذلك لحدوث عطل مفاجئ في خط المياه المرشحة قطر 18 بوصة.

وجاء في بيان أصدرته الشركة أنه فور تلقي البلاغ بحدوث العطل، تم الدفع بفريق من الفنيين والمهندسين، ويجري العمل على إصلاح العطل، وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفي وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني «فوري» لتحصيل فواتير ااستهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار «مجاهد»، إلى أن ذلك يأتي تسهيلاً على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع، من خلال أقرب ماكينة «فوري»، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع، وتجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة «فوري» يكون من خلال الدخول على مرافق عامة، واختيار شركة المياه التابع لها، وإدخال رقم المشترك، وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال.

وأضاف أن الشركة أطلقت، خلال الشهر الماضي، تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي»، والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام لتلقي أي شكاوى أو بيانات عن أي مخالفة، أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي.

وكانت الشركة قد أعلنت خلال الساعات الماضية، رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار، وقامت فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بالانتشار في مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء وطرق المحافظة ومطالع الكباري، لمواجهة أي أمطار قد تشهدها المحافظة خلال موجة الطقس الحالية.