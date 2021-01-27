الفنانة أروى اليمنية تعلن شفاءها من كورونا: أخيرا سلبي

أعلنت الفنانة اليمنية أروى تعافيها من فيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة التي أجرتها مؤخرًا وثبت سلبيتها، وذلك بعدما أصيبت به منذ عدة أيام.

ونشرت الفنانة أروى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» عبر خاصية استوري، صورتها بصحبة ابنتها معلقة عليها بقولها: «أخيرًا سلبي».

خضعت للعزل المنزلي

وكانت الفنانة أروى أعلنت يوم 12 يناير الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعو لي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين».

وخضعت الفنانة أروى، للعزل المنزلي نظرًا لاستقرار حالتها التي لم تتستدع نقلها إلى إحدى مستشفيات العزل، مع تلقيها بروتوكول العلاج، لاسيما وأنها لم تشعر بأي أعراض، لكنها فضَّلت العزل والابتعاد عن أسرتها خوفا على زوجها وابنتها، حسب تصريحاتها لـ«الوطن».

وكثيرًا ماعبرت الفنانة أروى خلال فترة عزلها بالمنزل، عن اشتياقها لاحتضان ابنتها واللعب معها، وغضبها من الحجر الصحي الذي منعها عن لقاء ابنتها بالمنزل بسبب الخوف عليها من التقاط الفيروس.

وخلال فترة عزلها بالمنزل، كانت تتواصل الفنانة أروى مع متابعيها عبر السوشيال ميديا بشكل دائم، ونشر صور لها سبق التقاطها في وقت ما قبل الإصابة بالفيروس وقولها «أشعر معهم بكل حب وتقدير».

وكانت الفنانة اليمنية أروى، ضيف دائم طوال شهر رمضان الماضي على شاشة التليفزيون، لمشاركتها الفنان رامز جلال في برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، من خلالها خداعها الضيوف، ومشاركتها بدورها كمذيعة في برنامج حواري، تقوم بسؤال الضيف أسئلة مختلفة ومتنوعة، حتى يتفاجئ بوجود رامز أمامه، ويبدأ المقلب وتغادر أروى المكان بعدها، خصوصًا وأن المطربة أروى سبق لها تقديم عدد من البرامج الحوارية الناجحة، ومن ثم كانت طُعمًا لاستقطاب ضيوف رامز جلال وخداعهم.