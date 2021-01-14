أروى اليمنية تكشف لـ «الوطن» تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

أكدت المطربة والإعلامية اليمنية أروى، أنها تتمتع في الوقت الحالي بحالة صحية ومستقرة رغم إعلان إصابتها بفيروس كورونا منذ يومين.

وقالت أروى لـ «الوطن»، «الحمدلله حالتي حتى الآن مستقرة، وأتمنى أن أظل على نفس الشعور الحالي، بالفعل النتيجة ظهرت إيجابية، لكن الحمدلله إلى الآن لم تظهر علي أي أعراض».

وأضافت «أحب أن اطمئن جمهوري وكل من حرص على الاطمئنان على حالتي الصحية، أنني أتمتع بصحة جيدة، ودعوات الجميع أن تسير الأمور على خير».

واختتمت الإعلامية اليمنية بنصيحة لكل جمهورها أن يحترسوا على أنفسهم ويتخذوا جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لهذا المرض اللعين.

وكانت أعلنت الإعلامية أروى، منذ يومين، إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها الخاص بتويتر: «للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين».

أروى ظهرت رمضان الماضي مع رامز جلال من خلال البرنامج الرمضاني «رامز مجنون رسمي»، حيث شاركت رامز المقلب بدورها كمذيعة وحضر الضيف من نجوم الفن والرياضة على أساس أن البرنامج حواري تقدمة أروى على غرار مجموعة البرامج الحوارية الناجحة والتي قدمتها الإعلامية مؤخرا، ونالت نجاحا كبيرا وحققت نسب مشاهدة عالية، ليكتشف بعد ذلك الضيف أنه وقع في فخ برنامج رامز الجديد.

وقالت أروى في تصريح سابق لـ «الوطن»، إن كواليس البرنامج كانت جيدة ولم تتردد أبدا في قبولها لتقديم هذا البرنامج حيث إن رامز يتمتع بشعبية كبيرة وبرامجه ناجحة، ولكن أصعب ما وجهها في البرنامج هو توقف الطيران وتواجدها في دبي فترة طويلة بعيدة عن أسرتها بسبب كورونا.