توفير مستلزمات وقائية لحماية العاملين بشركات المياه من كورونا

بدأت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، في توفر مستلزمات الوقاية للعاملين في 25 شركة تابعة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير كمامات وكحول وأجهزة لقياس درجة الحرارة وتوفير عيادة طبية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ضرورة التزام العاملين بالإجراءات الوقائية التي تضعها الشركة، من قياس درجة الحرارة أثناء الدخول، وارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، والمداومة على استخدام الكحول الإيثيلي أو غسيل الأيدي، واتباع الإجراءات الاحترازية بمراكز خدمة العملاء.

لجنة وقائية لمتابعه سلامة العاملين

وأشار «صلاح الدين»، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على المواطنين والعاملين على حد سواء.

وأشار «صلاح الدين» إلى تشكيل لجنة وقائية لمتابعة سلامة العاملين بالشركة ومنح الإجازات لمستحقيها، ومتابعة توزيع مستلزمات الوقاية على العاملين والموظفين.

أقنعه واقية للعاملين بمراكز خدمة العملاء

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الشركة وفرت ما يقرب من 9 طن كحول للتعقيم، بخلاف التطهير المستمر لمقرات، وتوزيع ما يقرب من 200 ألف كمامة على العاملين، وتوزيع 4 آلاف قناع واقي لتأمين التعامل المباشر مع مراكز خدمة العملاء.

وأضاف «صلاح الدين»، أن الشركة نفذت عيادة طبية تشمل كافة التخصصات للاطمئنان على سلامة العاملين، خصوصًا ذوي الأمراض المزمنة فى إطار اهتماها بالعنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والارتقاء بأداء الشركة.