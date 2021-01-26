التضامن: ذوي القدرات الخاصة ثروة قومية

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وتستهدف تحويل أحد فروع مطاعم شركة بيتزا في الجيزة، وتشغيله كاملا بطاقم عمالة من الشباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، انطلاقا من استراتيجية وزارة التضامن لمد جسور الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وقطاعات المجتمع، لتدريب وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدة أنّ الصندوق القومي للإعاقة سيعمل على توفير التمويل للمبادرات القومية، من تدريب العاملين وزراعة القواقع وتوفير السماعات، خاصة أنّ الأشخاص ذوي القدرات الخاصة ثروة قومية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ هناك تعاونًا فعالًا بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات عديدة، وبينها برنامج فرصة لتدريب وتوظيف الشباب من الأسر الأكثر احتياجا بالمناطق المستهدفة، مشيرة إلى أنّ هناك إصرارًا من القيادة السياسية لتحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في إعداد الدستور أو التمثيل النيابي، كما أنّ الدولة في اتجاه لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أنّ الوزارة بصدد تدشين موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف عمل من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت أنّ استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على 3 محاور، وهي الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أنّ الشباب والمرأة من أهم الفئات المستهدفة من عمل الوزارة، خاصة أنّ المشروعات التي يرتكز عليها عمل الوزارة تمس مصالح الشباب والمرأة بشكل مباشر مثل مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية وحماية المرأة من ممارسات العنف وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة والطفولة.

وأوضحت القباج أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تعلي شأن الشباب والمرأة في برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى من حيث توفير فرص عمل وتدريب من أجل التوظيف،كما أنها هى جهة الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشددت على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي توفر بموجب المذكرة، الدعم التقني الممثل في مناهج التدريب للشباب، وتوفير مدرب محترف ومعتمد للغة الإشارة ومتخصص في إدارة تشغيل المطاعم وتدريب وتأهيل وتقييم الكوادر الفنية والإشراف والكوادر الإدارية لتخصص المطاعم، وتوفير فرص التدريب للشباب والشابات من ذوي الإعاقة أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع، لتأهيلهم للعمل بوظيفة عضو فريق عمل بمطاعم الشركة، وتعيين كل من يجتاز برنامج التدريب بنجاح في وظيفة عضو فريق عمل بالمطعم.