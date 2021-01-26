مستشار وزيرة التضامن: انطلاق معرض ديارنا في 10 محافظات غدا

قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والتضامن، إن وزارة التضامن، تنظم معرض «ديارنا» غدا الأربعاء 27 يناير، ويستمر حتى 6 فبراير في 10 محافظات ومن بينها محافظة الأقصر، وسيكون التنظيم للمرة السادسة على التوالي، ويستغل المعرض وجود إجازة منتصف العام للترويج للصناعات والحرف.

تطبيق للإجراءات الاحترازية في معرض دريانا

وأضاف «البكساوي» خلال مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة المذاع على فضائية الأولى الأرضية، أن المعرض ينظم خيم مساحتها 1200 متر مع الاستعانة بـ85 عارض مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير كواشف لقياس درجات الحرارة وتوفير غسيل لليدين.

التنسيق مع كل مؤسسات المجتمع المدني لتسهيل المشاركة في المعرض

وتابع مستشار وزيرة التضامن للتسويق والتضامن: «أن كل المنتجات الحرفية المتمثلة في سجاد وإكسسوارات منزلية وشخصية والكليم والصدف والشغل اليدي بشكل عام تشارك في المعرض مع وجود منتجات سيناوية من محافظات شمال وجنوب سيناء وتم التنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات من أجل توفير الخدمات اللازمة لهم للمشاركة في المعرض».

وتفتتح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المعرض غدا في محافظة الأقصر في منطقة ساحة أبو الحجاج وهي منطقة أثرية تتمتع بها محافظة الأقصر على مساحة 1200 متر بمشاركة 85 عارض يمثلون 10 محافظات وهي القاهرة والمنوفية والأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويأتي المعرض في ظل دعم الوزارة للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وعرض منتجاتهم المتنوعة، وحرصت الوزارة على تنفيذ المعرض رغم وجود أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدعم الأسر وتم توسيع ممرات المعرض الذي ستفتح من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا يوميا مع توفير كمامات للزائرين ومواد مطهرة حرصا على سلامة الزائرين.