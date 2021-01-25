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«لميس» تشيد بالعنصر النسائي في الشرطة: حاجة كده زي الأفلام الأمريكاني

كتب:

شريف سليمان
10:12 م | الإثنين 25 يناير 2021
الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن حفل عيد الشرطة الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لم يكن تقليديا، إذ جرى تنظيم مسرحية عن بطولات قوات الشرطة في واقعة الإسماعيلية عام 1952، كما أن الأفلام التوثيقية التي عُرضت كانت على درجة عالية من التقنية والإخراج والتنفيذ، موجهة التحية إلى كل القائمين عليها في وزارة الداخلية: هذه الأفلام متميزة جدًا ومن المرات القليلة التي رأينا فيها توثيقًا للعمل والتدريبات، كما رأينا محاكاة حقيقية لإحدى العمليات التي نفذت وزارة الداخلية باقتحام وكر للأسلحة في منطقة نائية.

أبهرني أداء الشرطة النسائية في مصر

وأضافت الحديدي خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج كلمة أخيرة الذي يعرض عبر شاشة on، أن العنصر النسائي ظهر في أفلام أخرى بالاحتفالية: كانت زي ما بنشوفها في الأفلام الأمريكاني، كانت بتضرب وبتنط وتتشقلب، أبهرني أداء الشرطة النسائية في مصر، وأحيي نساء الشرطة.. دايما جاهزين، وسع كده للشرطة المصرية، والشرطة المصرية نباهي بها.

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